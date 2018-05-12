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Головні новини 11 травня: епопея з "Інтером" і нові деталі у справі Савченко

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Головні новини 11 травня в Україні і світі
Головні новини 11 травня в Україні і світі / Колаж 24 Каналу

Скандал навколо телеканалу "Інтер" набуває все нових обертів. У справі проти нардепа Надії Савченко з'явились свіжі деталі. А у Каліфорнії сталась стрілянина у школі. Такими були головні новини п'ятниці, 11 травня.

Рішення Нацради у скандалі навколо "Інтера"

11 травня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку приватного акціонерного товариства "Телеканалу "Інтер" щодо дотримання вимог законодавства під час трансляції 9 травня концерту "Перемога. Одна на всіх".

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З цього приводу Нацрада отримала звернення Служби безпеки України, численні скарги громадян України та заяву Київської міської організації "Української Галицької партії" з наріканнями на трансляцію концерту.

На думку департаменту СБУ, у висловлюваннях ведучих концерту Андрія Доманського та Анастасії Даугулє "містилися ознаки пропаганди, яка створює викривлене уявлення про окремі аспекти історичного розвитку України та дискредитації сучасних процесів у державі, пов’язаних з декомунізацією та становленням національної ідентичності".

Голова Нацради Юрій Артеменко зазначив, що моніторинг Нацрадою ефіру каналу "Інтер" теж зафіксував ознаки порушення закону, які має визначити перевірка.

Інтер скандал
Скандал з "Інтером" розгорівся через концерт до 9 травня

Чим оскандалився телеканал "Інтер"? 9 травня в ефірі телеканалу "Інтер" під час концерту до Дня Перемоги показали фрагмент, у якому ведучий Андрій Доманський говорив про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців". Напередодні ефіру відео цього епізоду зчинив чималий резонанс у соцмережах.

Вранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській у Києві активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагали позбавити канал ліцензії. Після того, як епізод таки показали в ефірі без змін, представники націоналістичних організацій пообіцяли пікетувати не лише офіс телеканалу, але й помешкання його власників.

Нові деталі у справі Савченко

11 травня нардепу Надії Савченко виповнилось 37 років.

У цей день генпрокурор Юрій Луценко повідомив нові деталі у її справі. Зокрема, він заявив, що зброю для здійснення терористичного акту у центрі Києві народній депутатці надавали полковники з Російської Федерації, а українські правоохоронці вже встановили їхні імена та посади.

Хоча б на прикладі запланованого Надією Савченко терористичного акту ми довели, що конкретні полковники Російської Федерації видавали їй зброю для терористичного акту в центрі української столиці,
– заявив генпрокурор.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос згадав, як "намацав" у сумці Савченко щонайменше три гранати перед входом в Раду.

За його словами, це сталось у день, коли він приносив до парламенту документи від генпрокурора щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко.

Своєрідний "подарунок" до дня народження нардепу зробили й її захисники. Адвокати Савченко Олег Соловей і Дмитро Бугай заявили, що припиняють з нею співпрацю за взаємною згодою.

Прихильники Надії Савченко вітали її з уродинами під будівлею СІЗО.

Стрілянина у школі в Каліфорнії

На території школи Хайленд у Палмдейлі у штаті Каліфорнія (США) чоловік влаштував стрілянину, внаслідок якої щонайменше одна людина зазнала поранень.

Телеканал FOX 11 Los Angelos підтвердив інформацію про невідомого зі зброєю у кампусі навчального закладу з посиланням на місцевого шерифа.

CBS Los Angeles на своїй сторінці у Twitter повідомляє про щонайменше одну поранену людину, які вдалось дістатись до лікарні самостійно.

Пізніше CNN повідомив про те, що поліція затримала підозрюваного.

 

Теги: Новини України Новини політики Новини США Скандал Надія Савченко ЗМІ Затримання Савченко Медіа Скандал з Інтером
Джерело: 24 Канал
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