Головні новини 11 травня: епопея з "Інтером" і нові деталі у справі Савченко
Скандал навколо телеканалу "Інтер" набуває все нових обертів. У справі проти нардепа Надії Савченко з'явились свіжі деталі. А у Каліфорнії сталась стрілянина у школі. Такими були головні новини п'ятниці, 11 травня.
Рішення Нацради у скандалі навколо "Інтера"
11 травня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку приватного акціонерного товариства "Телеканалу "Інтер" щодо дотримання вимог законодавства під час трансляції 9 травня концерту "Перемога. Одна на всіх".
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З цього приводу Нацрада отримала звернення Служби безпеки України, численні скарги громадян України та заяву Київської міської організації "Української Галицької партії" з наріканнями на трансляцію концерту.
На думку департаменту СБУ, у висловлюваннях ведучих концерту Андрія Доманського та Анастасії Даугулє "містилися ознаки пропаганди, яка створює викривлене уявлення про окремі аспекти історичного розвитку України та дискредитації сучасних процесів у державі, пов’язаних з декомунізацією та становленням національної ідентичності".
Голова Нацради Юрій Артеменко зазначив, що моніторинг Нацрадою ефіру каналу "Інтер" теж зафіксував ознаки порушення закону, які має визначити перевірка.
Скандал з "Інтером" розгорівся через концерт до 9 травня
Чим оскандалився телеканал "Інтер"? 9 травня в ефірі телеканалу "Інтер" під час концерту до Дня Перемоги показали фрагмент, у якому ведучий Андрій Доманський говорив про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців". Напередодні ефіру відео цього епізоду зчинив чималий резонанс у соцмережах.
Вранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській у Києві активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагали позбавити канал ліцензії. Після того, як епізод таки показали в ефірі без змін, представники націоналістичних організацій пообіцяли пікетувати не лише офіс телеканалу, але й помешкання його власників.
Нові деталі у справі Савченко
11 травня нардепу Надії Савченко виповнилось 37 років.
У цей день генпрокурор Юрій Луценко повідомив нові деталі у її справі. Зокрема, він заявив, що зброю для здійснення терористичного акту у центрі Києві народній депутатці надавали полковники з Російської Федерації, а українські правоохоронці вже встановили їхні імена та посади.
Хоча б на прикладі запланованого Надією Савченко терористичного акту ми довели, що конкретні полковники Російської Федерації видавали їй зброю для терористичного акту в центрі української столиці,
– заявив генпрокурор.
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос згадав, як "намацав" у сумці Савченко щонайменше три гранати перед входом в Раду.
За його словами, це сталось у день, коли він приносив до парламенту документи від генпрокурора щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко.
Своєрідний "подарунок" до дня народження нардепу зробили й її захисники. Адвокати Савченко Олег Соловей і Дмитро Бугай заявили, що припиняють з нею співпрацю за взаємною згодою.
Прихильники Надії Савченко вітали її з уродинами під будівлею СІЗО.
Стрілянина у школі в Каліфорнії
На території школи Хайленд у Палмдейлі у штаті Каліфорнія (США) чоловік влаштував стрілянину, внаслідок якої щонайменше одна людина зазнала поранень.
Телеканал FOX 11 Los Angelos підтвердив інформацію про невідомого зі зброєю у кампусі навчального закладу з посиланням на місцевого шерифа.
CBS Los Angeles на своїй сторінці у Twitter повідомляє про щонайменше одну поранену людину, які вдалось дістатись до лікарні самостійно.
Пізніше CNN повідомив про те, що поліція затримала підозрюваного.