Главные новости 11 мая: эпопея с "Интером" и новые детали в деле Савченко

Скандал вокруг телеканала "Интер" набирает все новые обороты. В деле против нардепа Надежды Савченко появились свежие детали. А в Калифорнии произошла стрельба в школе. Такими были главные новости пятницы, 11 мая.

Решение Нацсовета в скандале вокруг "Интера"

11 мая Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку частного акционерного общества "Телеканала "Интер" относительно соблюдения требований законодательства во время трансляции 9 мая концерта "Победа. Одна на всех".

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По этому поводу Нацсовет получил обращение Службы безопасности Украины, многочисленные жалобы граждан Украины и заявление Киевской городской организации "Украинской Галицкой партии" с нареканиями на трансляцию концерта.

По мнению департамента СБУ, в высказываниях ведущих концерта Андрея Доманского и Анастасии Даугуле "содержались признаки пропаганды, которая создает искаженное представление про отдельные аспекты исторического развития Украины и дискредитацию современных процессов в государстве, связанных с декоммунизацией и становлением национальной идентичности".

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко отметил, что мониторинг Нацсоветом эфира канала "Интер" тоже зафиксировал признаки нарушения закона, которые должна определить проверка.



Скандал с "Интером" разгорелся из-за концерта к 9 мая

Чем оскандалился телеканал "Интер"? 9 мая в эфире телеканала "Интер" во время концерта ко Дню Победы показали фрагмент, в котором ведущий Андрей Доманский говорил о переименование улиц в Украине "именами фашистских преступников". Накануне эфира видео этого эпизода вызвало немалый резонанс в соцсетях. Утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской в Киеве активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и потребовали лишить канал лицензии. После того, как эпизод показали в эфире без изменений, представители националистических организаций пообещали пикетировать не только офис телеканала, но и дома его владельцев.

Новые детали в деле Савченко

11 мая нардепу Надежде Савченко исполнилось 37 лет.

В этот день генпрокурор Юрий Луценко сообщил новые детали в ее деле. В частности, он заявил, что оружие для совершения террористического акта в центре Киева народному депутату предоставили полковники из Российской Федерации, а украинские правоохранители уже установили их имена и должности.

Хотя бы на примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы,

– заявил генпрокурор.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос вспомнил, как "нащупал" в сумке Савченко по меньшей мере три гранаты перед входом в Раду.

По его словам, это произошло в день, когда он приносил в парламент документы от генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Своеобразный "подарок" ко дню рождения нардепу сделали и ее защитники. Адвокаты Савченко Олег Соловей и Дмитрий Бугай заявили, что прекращают с ней сотрудничество по взаимному согласию.

Сторонники Надежды Савченко поздравляли ее с днем рождения под зданием СИЗО.

Стрельба в школе в Калифорнии

На территории школы Хайленд в Палмдейле в штате Калифорния (США) мужчина устроил стрельбу, в результате которой по меньшей мере один человек получил ранения.

Телеканал FOX 11 Los Angeles подтвердил информацию о неизвестном с оружием в кампусе учебного заведения со ссылкой на местного шерифа.

#BREAKING Sheriff's Department confirms there is a man on campus with a gun at #Highland High in #Palmdale. Reporters are on the way to the scene. pic.twitter.com/vyWx2D5ige — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) 11 травня 2018 р.

CBS Los Angeles на своей странице в Twitter сообщает о по меньшей мере одном раненом человеке, которому удалось добраться до больницы самостоятельно.

UPDATE: 1 person drives himself to the hospital after shots fired at Highland High School in Palmdale. Several 911 calls reported man with gun on campus. https://t.co/5D9iJkU7Mn pic.twitter.com/On5Y8Ch0I9 — CBS Los Angeles (@CBSLA) 11 травня 2018 р.

Позже CNN сообщил о том, что полиция задержала подозреваемого.