Главные новости 11 мая: эпопея с "Интером" и новые детали в деле Савченко
Скандал вокруг телеканала "Интер" набирает все новые обороты. В деле против нардепа Надежды Савченко появились свежие детали. А в Калифорнии произошла стрельба в школе. Такими были главные новости пятницы, 11 мая.
Решение Нацсовета в скандале вокруг "Интера"
11 мая Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку частного акционерного общества "Телеканала "Интер" относительно соблюдения требований законодательства во время трансляции 9 мая концерта "Победа. Одна на всех".
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По этому поводу Нацсовет получил обращение Службы безопасности Украины, многочисленные жалобы граждан Украины и заявление Киевской городской организации "Украинской Галицкой партии" с нареканиями на трансляцию концерта.
По мнению департамента СБУ, в высказываниях ведущих концерта Андрея Доманского и Анастасии Даугуле "содержались признаки пропаганды, которая создает искаженное представление про отдельные аспекты исторического развития Украины и дискредитацию современных процессов в государстве, связанных с декоммунизацией и становлением национальной идентичности".
Председатель Нацсовета Юрий Артеменко отметил, что мониторинг Нацсоветом эфира канала "Интер" тоже зафиксировал признаки нарушения закона, которые должна определить проверка.
Скандал с "Интером" разгорелся из-за концерта к 9 мая
Чем оскандалился телеканал "Интер"? 9 мая в эфире телеканала "Интер" во время концерта ко Дню Победы показали фрагмент, в котором ведущий Андрей Доманский говорил о переименование улиц в Украине "именами фашистских преступников". Накануне эфира видео этого эпизода вызвало немалый резонанс в соцсетях. Утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской в Киеве активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и потребовали лишить канал лицензии. После того, как эпизод показали в эфире без изменений, представители националистических организаций пообещали пикетировать не только офис телеканала, но и дома его владельцев.
Новые детали в деле Савченко
11 мая нардепу Надежде Савченко исполнилось 37 лет.
В этот день генпрокурор Юрий Луценко сообщил новые детали в ее деле. В частности, он заявил, что оружие для совершения террористического акта в центре Киева народному депутату предоставили полковники из Российской Федерации, а украинские правоохранители уже установили их имена и должности.
Хотя бы на примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы,
– заявил генпрокурор.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос вспомнил, как "нащупал" в сумке Савченко по меньшей мере три гранаты перед входом в Раду.
По его словам, это произошло в день, когда он приносил в парламент документы от генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.
Своеобразный "подарок" ко дню рождения нардепу сделали и ее защитники. Адвокаты Савченко Олег Соловей и Дмитрий Бугай заявили, что прекращают с ней сотрудничество по взаимному согласию.
Сторонники Надежды Савченко поздравляли ее с днем рождения под зданием СИЗО.
Стрельба в школе в Калифорнии
На территории школы Хайленд в Палмдейле в штате Калифорния (США) мужчина устроил стрельбу, в результате которой по меньшей мере один человек получил ранения.
Телеканал FOX 11 Los Angeles подтвердил информацию о неизвестном с оружием в кампусе учебного заведения со ссылкой на местного шерифа.
CBS Los Angeles на своей странице в Twitter сообщает о по меньшей мере одном раненом человеке, которому удалось добраться до больницы самостоятельно.
Позже CNN сообщил о том, что полиция задержала подозреваемого.