Головні новини 12 серпня: Псевдозвільнення Сенцова. ДТП з українцями в Угорщині

В ніч проти 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що літак з Олегом Сенцовим вилетів з міста Салехард, проте згодом додала, що не має жодної інформації про ймовірний літак з політв’язнем.

Водночас двоюрідна сестра ув’язненого Наталія Каплан не могла ні підтвердити, ні спростувати інформацію Івлєвої про ймовірний виліт Сенцова з Салехарда.

Пізніше з'явилася інформація, що Сенцов не покидав колонію в місті Лабитангі.

Про це повідомило "Интерфакс" з посиланням на Головне управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

"Інформація про те, що засуджений Сенцов нібито покинув виправну колонію, не відповідає дійсності", – сказав співрозмовник агентства.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що поширювати неправдиву інформацію про незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова можуть безпосередньо працівники колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, де утримується політв'язень.

Важко коментувати це... Сподіваємося щоразу, що буде підтверджена інформація (про звільнення Сенцова, – ред.), але у Лабитнангі так шуткують із журналістами та громадянами, які думають, що налагодили контакт з працівниками у колонії,

– розповіла Денісова.

Після цього сестра Сенцова Наталія Каплан попросила не поширювати будь-яку інформацію про його можливе звільнення, оскільки це "може нашкодити ситуації".

В Угорщині перекинувся український автобус

11 серпня на півночі Угорщини у місцевості Ноград перекинувся автобус з українськими номерами, внаслідок чого постраждали 14 людей.

Внаслідок аварії травми різного ступеня важкості отримали 13 пасажирів-громадян України, а також водій транспортного засобу, який є громадянином Угорщини.

Всім надана перша медична допомога, всіх госпіталізували з різними травмами. Відомо, що 8 громадян України отримали важкі травми, 5 – легкі. Загиблих немає,

– уточнили в Посольстві України в Угорщині.



В аварії з українським автобусом в Угорщині постраждали 14 людей

У Посольстві додали, що за повідомленням угорської поліції, 13 постраждалих українців госпіталізовані в лікарні міст Будапешт, Вац і Балашадьярмат.

"Семи постраждалим, які отримали легкі травми, дозволено покинути лікарню. Решта перебувають в лікарнях, 1 – у стані коми (загроза життю залишається). Біля нього перебуває батько", – сповістили в Посольстві.



Український автобус перекинувся в Угорщині

Плани України по розблокуванню Азовського моря

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розповів, що Україна розглядає різні сценарії розблокування Азовського моря, в тому числі силовий.

При цьому він зазначив, що Росія, яка затримує в Азовському морі українські судна, не порушує двосторонніх домовленостей.