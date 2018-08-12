Головні новини 12 серпня: Псевдозвільнення Сенцова. ДТП з українцями в Угорщині
Український режисер Олег Сенцов не покидав колонію в місті Лабитангі. 11 серпня на півночі Угорщини перекинувся автобус з українськими номерами. За даними угорської поліції, ДТП трапилась у місцевості Ноград на кордоні зі Словаччиною. Георгій Тука розповів, що Україна розглядає різні сценарії розблокування Азовського моря, в тому числі силовий. Такими були головні новини неділі, 12 серпня.
Сенцов залишається у російській колонії
В ніч проти 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що літак з Олегом Сенцовим вилетів з міста Салехард, проте згодом додала, що не має жодної інформації про ймовірний літак з політв’язнем.
Водночас двоюрідна сестра ув’язненого Наталія Каплан не могла ні підтвердити, ні спростувати інформацію Івлєвої про ймовірний виліт Сенцова з Салехарда.
Пізніше з'явилася інформація, що Сенцов не покидав колонію в місті Лабитангі.
Про це повідомило "Интерфакс" з посиланням на Головне управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
"Інформація про те, що засуджений Сенцов нібито покинув виправну колонію, не відповідає дійсності", – сказав співрозмовник агентства.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що поширювати неправдиву інформацію про незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова можуть безпосередньо працівники колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, де утримується політв'язень.
Важко коментувати це... Сподіваємося щоразу, що буде підтверджена інформація (про звільнення Сенцова, – ред.), але у Лабитнангі так шуткують із журналістами та громадянами, які думають, що налагодили контакт з працівниками у колонії,
– розповіла Денісова.
Після цього сестра Сенцова Наталія Каплан попросила не поширювати будь-яку інформацію про його можливе звільнення, оскільки це "може нашкодити ситуації".
В Угорщині перекинувся український автобус
11 серпня на півночі Угорщини у місцевості Ноград перекинувся автобус з українськими номерами, внаслідок чого постраждали 14 людей.
Внаслідок аварії травми різного ступеня важкості отримали 13 пасажирів-громадян України, а також водій транспортного засобу, який є громадянином Угорщини.
Всім надана перша медична допомога, всіх госпіталізували з різними травмами. Відомо, що 8 громадян України отримали важкі травми, 5 – легкі. Загиблих немає,
– уточнили в Посольстві України в Угорщині.
В аварії з українським автобусом в Угорщині постраждали 14 людей
У Посольстві додали, що за повідомленням угорської поліції, 13 постраждалих українців госпіталізовані в лікарні міст Будапешт, Вац і Балашадьярмат.
"Семи постраждалим, які отримали легкі травми, дозволено покинути лікарню. Решта перебувають в лікарнях, 1 – у стані коми (загроза життю залишається). Біля нього перебуває батько", – сповістили в Посольстві.
Український автобус перекинувся в Угорщині
Плани України по розблокуванню Азовського моря
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розповів, що Україна розглядає різні сценарії розблокування Азовського моря, в тому числі силовий.
При цьому він зазначив, що Росія, яка затримує в Азовському морі українські судна, не порушує двосторонніх домовленостей.
Згідно з існуючими нормами, справді і українські, і російські силові структури мають право зупиняти та оглядати кораблі. Обмежень не існує. Мовиться не про порушення права, а про зловживання правом,
– наголосив заступник міністра.
На його думку, Україна не зможе врегулювати ситуацію в Азовському морі без допомоги міжнародних партнерів: "Є певні сценарії, яким чином можна поліпшити ситуацію. Звичайно, не самостійно, а за допомогою наших союзників і партнерів. Такі можливості є".
При цьому, на переконання Туки, ситуацію в Азовському морі не можна вирішити виключно військовим шляхом. Заступник міністра додав, що Україна реалізує стратегію по Азовському морю за підтримки зарубіжних союзників не раніше 2019 року.
Спадок принца Гарі і принца Вільяма
Молодший брат принца Вільяма Гаррі отримає більший спадок. Мовиться про 18 мільйонів доларів, які залишила у спадщину матір королеви Великобританії Єлизавета Боуз-Лайон.
Прабабуся принців Єлизавета Боуз-Лайон віддала принцу Гаррі більшу частину своїх заощаджень, а Вільяму дісталася менша.
Зазначається, що причина полягає у тому, коли Вільям стане королем, він отримає у своє розпорядження герцогство Корнуолл, яке фінансує суспільну, благодійну і приватну діяльність спадкоємця престолу. Натомість Гаррі доведеться жити з тим, що є.
Єлизавета Боуз-Лайон та Єлизавета II