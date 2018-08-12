Главные новости 12 августа: Псевдоосвобождение Сенцова. ДТП с украинцами в Венгрии
Украинский режиссер Сенцов не покидал колонию в г. Лабитанги. 11 августа на севере Венгрии перевернулся автобус с украинскими номерами. По данным венгерской полиции, ДТП произошло в местности Ноград на границе со Словакией. Георгий Тука рассказал, что Украина рассматривает различные сценарии разблокирования Азовского моря, в том числе силовой. Такими были главные новости воскресенья, 12 августа.
Сенцов остается в российской колонии
В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что самолет с Олегом Сенцовым вылетел из города Салехард, однако впоследствии добавила, что не имеет никакой информации о вероятном самолет с политзаключенным.
В то же время двоюродная сестра заключенного Наталья Каплан не могла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию Ивлевой о вероятном вылете Сенцова из Салехарда.
Позже появилась информация, что Сенцов не покидал колонию в городе Лабитанги.
Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
"Информация о том, что осужденный Сенцов якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", – сказал собеседник агентства.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что распространять ложную информацию о незаконно осужденном в России украинском режиссере Олеге Сенцове могут непосредственно работники колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, где содержится политзаключенный.
Трудно комментировать это... Надеемся каждый раз, когда будет подтверждена информация (об освобождении Сенцова, – ред.), но в Лабытнанги так шутят с журналистами и гражданами, которые думают, что наладили контакт с работниками в колонии
– рассказала Денисова.
После этого сестра Сенцова Наталья Каплан попросила не распространять любую информацию о его возможном освобождении, поскольку это "может навредить ситуации".
В Венгрии перевернулся украинский автобус
11 августа на севере Венгрии в местности Ноград перевернулся автобус с украинскими номерами, в результате чего пострадали 14 человек.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 13 пассажиров-граждан Украины, а также водитель транспортного средства, который является гражданином Венгрии.
Всем оказана первая медицинская помощь, всех госпитализировали с различными травмами. Известно, что 8 граждан Украины получили тяжелые травмы, 5 – легкие. Погибших нет,
– уточнили в посольстве Украины в Венгрии.
В аварии с украинским автобусом в Венгрии пострадали 14 человек
В Посольстве добавили, что по сообщению венгерской полиции, 13 пострадавших украинцев госпитализированы в больницы городов Будапешт, Вац и Балашшадьярмат.
"Семи пострадавшим, которые получили легкие травмы, разрешено покинуть больницу. Остальные находятся в больницах, первый состоянии комы (угроза жизни остается). Возле него находится отец", – сообщили в Посольстве.
Украинский автобус перевернулся в Венгрии
Планы Украины по разблокированию Азовского моря
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал, что Украина рассматривает различные сценарии разблокирования Азовского моря, в том числе силовой.
При этом он отметил, что Россия, которая задерживает в Азовском море украинские суда, не затрагивает двусторонних договоренностей.
Согласно существующим нормам, действительно и украинские, и российские силовые структуры имеют право останавливать и осматривать корабли. Ограничений не существует. Речь идет не о нарушении права, а о злоупотреблении правом,
– отметил заместитель министра.
По его мнению, Украина не сможет урегулировать ситуацию в Азовском море без помощи международных партнеров: "Есть определенные сценарии, каким образом можно улучшить ситуацию. Конечно, не самостоятельно, а с помощью наших союзников и партнеров. Такие возможности есть".
При этом, по убеждению Туки, ситуацию в Азовском море нельзя решить исключительно военным путем. Замминистра добавил, что Украина реализует стратегию по Азовскому морю при поддержке зарубежных союзников не ранее 2019 года.
Наследие принца Гарри и принца Уильяма
Младший брат принца Уильяма Гарри получит большее наследство. Говорится о 18 миллионах долларов, которые оставила в наследство мать королевы Великобритании Елизавета Боуз-Лайон.
Прабабушка принцев Елизавета Боуз-Лайон отдала принцу Гарри большую часть своих сбережений, а Уильяму досталась меньшая.
Отмечается, что причина заключается в том, что когда Уильям станет королем, он получит в свое распоряжение герцогство Корнуолл, которое финансирует общественную, благотворительную и частную деятельность наследника престола. Зато Гарри придется жить с тем, что есть.
Елизавета Боуз-Лайон и Елизавета II