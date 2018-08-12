Главные новости 12 августа: Псевдоосвобождение Сенцова. ДТП с украинцами в Венгрии

Украинский режиссер Сенцов не покидал колонию в г. Лабитанги. 11 августа на севере Венгрии перевернулся автобус с украинскими номерами. По данным венгерской полиции, ДТП произошло в местности Ноград на границе со Словакией. Георгий Тука рассказал, что Украина рассматривает различные сценарии разблокирования Азовского моря, в том числе силовой. Такими были главные новости воскресенья, 12 августа.

Сенцов остается в российской колонии

В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что самолет с Олегом Сенцовым вылетел из города Салехард, однако впоследствии добавила, что не имеет никакой информации о вероятном самолет с политзаключенным.

В то же время двоюродная сестра заключенного Наталья Каплан не могла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию Ивлевой о вероятном вылете Сенцова из Салехарда.

Позже появилась информация, что Сенцов не покидал колонию в городе Лабитанги.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Информация о том, что осужденный Сенцов якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", – сказал собеседник агентства.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что распространять ложную информацию о незаконно осужденном в России украинском режиссере Олеге Сенцове могут непосредственно работники колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, где содержится политзаключенный.

Трудно комментировать это... Надеемся каждый раз, когда будет подтверждена информация (об освобождении Сенцова, – ред.), но в Лабытнанги так шутят с журналистами и гражданами, которые думают, что наладили контакт с работниками в колонии

– рассказала Денисова.

После этого сестра Сенцова Наталья Каплан попросила не распространять любую информацию о его возможном освобождении, поскольку это "может навредить ситуации".

В Венгрии перевернулся украинский автобус

11 августа на севере Венгрии в местности Ноград перевернулся автобус с украинскими номерами, в результате чего пострадали 14 человек.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 13 пассажиров-граждан Украины, а также водитель транспортного средства, который является гражданином Венгрии.

Всем оказана первая медицинская помощь, всех госпитализировали с различными травмами. Известно, что 8 граждан Украины получили тяжелые травмы, 5 – легкие. Погибших нет,

– уточнили в посольстве Украины в Венгрии.