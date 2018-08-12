23:10
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
26°C 14°C
  • понедельник
    28°C 13°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Главные новости 12 августа: Псевдоосвобождение Сенцова. ДТП с украинцами в Венгрии

201 Читати новину українською
Главные новости 12 августа в Украине и мире
Главные новости 12 августа в Украине и мире / 24 Канал

Украинский режиссер Сенцов не покидал колонию в г. Лабитанги. 11 августа на севере Венгрии перевернулся автобус с украинскими номерами. По данным венгерской полиции, ДТП произошло в местности Ноград на границе со Словакией. Георгий Тука рассказал, что Украина рассматривает различные сценарии разблокирования Азовского моря, в том числе силовой. Такими были главные новости воскресенья, 12 августа.

Сенцов остается в российской колонии

В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что самолет с Олегом Сенцовым вылетел из города Салехард, однако впоследствии добавила, что не имеет никакой информации о вероятном самолет с политзаключенным.

В то же время двоюродная сестра заключенного Наталья Каплан не могла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию Ивлевой о вероятном вылете Сенцова из Салехарда.

Позже появилась информация, что Сенцов не покидал колонию в городе Лабитанги.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Информация о том, что осужденный Сенцов якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", – сказал собеседник агентства.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что распространять ложную информацию о незаконно осужденном в России украинском режиссере Олеге Сенцове могут непосредственно работники колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, где содержится политзаключенный.

Трудно комментировать это... Надеемся каждый раз, когда будет подтверждена информация (об освобождении Сенцова, – ред.), но в Лабытнанги так шутят с журналистами и гражданами, которые думают, что наладили контакт с работниками в колонии
– рассказала Денисова.

После этого сестра Сенцова Наталья Каплан попросила не распространять любую информацию о его возможном освобождении, поскольку это "может навредить ситуации".

В Венгрии перевернулся украинский автобус

11 августа на севере Венгрии в местности Ноград перевернулся автобус с украинскими номерами, в результате чего пострадали 14 человек.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 13 пассажиров-граждан Украины, а также водитель транспортного средства, который является гражданином Венгрии.

Всем оказана первая медицинская помощь, всех госпитализировали с различными травмами. Известно, что 8 граждан Украины получили тяжелые травмы, 5 – легкие. Погибших нет,
– уточнили в посольстве Украины в Венгрии.

Угорщина ДТП аварія українці автобус

В аварии с украинским автобусом в Венгрии пострадали 14 человек

В Посольстве добавили, что по сообщению венгерской полиции, 13 пострадавших украинцев госпитализированы в больницы городов Будапешт, Вац и Балашшадьярмат.

"Семи пострадавшим, которые получили легкие травмы, разрешено покинуть больницу. Остальные находятся в больницах, первый состоянии комы (угроза жизни остается). Возле него находится отец", – сообщили в Посольстве.

ДТП Угорщина аварія автобус українців

Украинский автобус перевернулся в Венгрии

Планы Украины по разблокированию Азовского моря

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал, что Украина рассматривает различные сценарии разблокирования Азовского моря, в том числе силовой.

При этом он отметил, что Россия, которая задерживает в Азовском море украинские суда, не затрагивает двусторонних договоренностей.

Согласно существующим нормам, действительно и украинские, и российские силовые структуры имеют право останавливать и осматривать корабли. Ограничений не существует. Речь идет не о нарушении права, а о злоупотреблении правом,
– отметил заместитель министра.

По его мнению, Украина не сможет урегулировать ситуацию в Азовском море без помощи международных партнеров: "Есть определенные сценарии, каким образом можно улучшить ситуацию. Конечно, не самостоятельно, а с помощью наших союзников и партнеров. Такие возможности есть".

При этом, по убеждению Туки, ситуацию в Азовском море нельзя решить исключительно военным путем. Замминистра добавил, что Украина реализует стратегию по Азовскому морю при поддержке зарубежных союзников не ранее 2019 года.

Наследие принца Гарри и принца Уильяма

Младший брат принца Уильяма Гарри получит большее наследство. Говорится о 18 миллионах долларов, которые оставила в наследство мать королевы Великобритании Елизавета Боуз-Лайон.

Прабабушка принцев Елизавета Боуз-Лайон отдала принцу Гарри большую часть своих сбережений, а Уильяму досталась меньшая.

Отмечается, что причина заключается в том, что когда Уильям станет королем, он получит в свое распоряжение герцогство Корнуолл, которое финансирует общественную, благотворительную и частную деятельность наследника престола. Зато Гарри придется жить с тем, что есть.


Елизавета Боуз-Лайон и Елизавета II

Теги: Новости Украины Новости политики Аварии и ДТП Великобритания Венгрия Георгий Тука Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путін планує захопити Чорне море, Кличко заплутався в історії, нова смертельна гра: топ-5 блогів
сегодня, 22:01 Путін планує захопити Чорне море, Кличко заплутався в історії, нова смертельна гра: топ-5 блогів
Блог Медіа
История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
сегодня, 20:03 История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
Анастасія Можаровська
Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели
Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому
сегодня, 18:00 Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому
Олесь Друкач
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Прогноз погоды на 8 июня: запад Украины зальют дожди
 8 июня , 09:23
Наличный курс валют 6 августа: доллар неуклонно растет
 6 августа , 19:30
Экс-игрок "Карпат", "Днепра", "Металлиста": В России много наших заробитчан. Что мне делать в Украине, если у меня нет работы?
 13 апреля 2017 , 12:18
Авто "на бляхах" или электромобиль: что дешевле
 17 июля , 14:21
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук