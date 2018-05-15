Головні новини 14 травня: криваве відкриття посольства США в Єрусалимі та жорстокі патрульні Сум

В Єрусалимі відкрили посольство США: це коштувало життів 52 палестинців. Випробування "Джавелін" завершать до кінця травня. У Сумах патрульні жорстоко познущалися із безхатька. У лідера культового "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука сьогодні день народження. Такими були головні новини 14 травня в Україні та світі.

Посольство на крові: в Єрусалимі відкрили дипустанову США

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Офіційне відкриття посольства США 14 травня спричинило численні сутички та протести в Єрусалимі. Наразі відомо про 52 палестинців, які загинули під час протестів проти перенесення посольства США до Ізраїля, а також про понад тисячі поранених.

Така кількість загиблих є найбільшою кількістю жертв за один день з часу початку серії акцій протестів з вимогою права на повернення до батьківських домівок в Ізраїлі, які розпочалися 30 березня.

#BREAKING Toll from Gaza border clashes rises to 52 Palestinians killed: ministry — AFP news agency (@AFP) 14 травня 2018 р.

Крім цього, Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що серед загиблих шестеро дітей, яким не виповнилося 18 років. 2 400 палестинців отримали поранення, половина яких через потрапляння куль.

14 травня посольство США таки перенесли з Тель-Авіва до Єрусалима. Приводом цьому послугувало визнання Дональдом Трампом Єрусалиму як столиці Ізраїлю у грудні минулого року. Глава Білого Дому мав приїхати особисто, але передумав. Він вирішив взяти участь у заході через відеозв'язок. Натомість до Єрусалима прилетить донька Трампа Іванка з чоловіком.



В Єрусалим на відкриття посольства США Трамп відправив свою доньку Іванку з чоловіком

Для Ізраїлю ця подія (відкриття посольства США в Єрусалимі – "24") – підтвердження його прав на місто, для палестинців – привід виплеснути гнів, адже вони також претендують на Єрусалим як на столицю своєї майбутньої держави,

– пишуть західні ЗМІ.

Через відкриття американського посольства тисячі людей вийшли на вулиці Єрусалима та Віфлеєма. На кордоні Сектора Гази та Ізраїлю тривають масові сутички.

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Наказ стріляти по палестинцях був виданий ізраїльським солдатам, аби запобігти перетинанню кордону за будь-яку ціну. Після перших пострілів тисячі демонстрантів підпалили шини, в результаті чого повітря заволокло густим чорним димом, який заважав ізраїльським снайперам вести прицільний вогонь.

Військове командування заявило, що протести використовуються як прикриття для нападів на прикордонні загородження. Як зазначається, понеділок став найкривавішим днем, починаючи з 30 березня, коли палестинці почали проводити щотижневі прикордонні демонстрації, намагаючись прорвати ізраїльсько-єгипетську блокаду. Високопоставлений представник ХАМАС заявив, що масові протести на кордоні з Ізраїлем триватимуть доти, поки палестинці не досягнуть свого.

У чому суть конфлікту навколо Єрусалиму? Ізраїль окупував східну частину Святого міста після війни 1967 року і вважає його своєю неподільною столицею. Міжнародне співтовариство цього не визнає і наполягає на тому, що статус міста повинен бути визначений в рамках палестино-ізраїльських мирних переговорів. Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла резолюцію із закликом відмовитися від визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Відтак майже всі країні мають свої посольства у Ізраїлі в Тель-Авіві. Палестинці називають Східний Єрусалим столицею своєї держави.

Порошенко візьме участь у випробуваннях "Джавелін"

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У понеділок, 14 травня, представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що до кінця травня відбудуться випробування американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це вона повідомила під час погоджувальної ради парламенту.

Також Ірина Луценко додала, що випробування відбудуться також за участю президента України Петра Порошенка.

Надання Україні Javelin підтверджує послаблення позицій Росії на міжнародній арені. Крім того, президент планує до кінця травня взяти участь у випробуваннях цих Javelin на наших полігонах,

– наголосила представник президента.

Додамо, що 30 квітня стало відомо про те, що Америка направила в Україну партію протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Працювати з ними українські військові розпочали з 2 травня.

У Сумах патрульні жорстоко познущалися над чоловіком-безхатьком

У Сумах випадковий перехожий зняв відео, як працівники поліції знущалися над бездомним чоловіком. Правоохоронець тримав безхатька, а поліцейська підборами віддавлювала йому ноги.

Чоловік, який знімав це все на камеру, опублікував ролик у мережі.

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На його кадрах видно, як двоє поліцейських опитують чоловіка без взуття, який сидить на лавці перед під'їздом. За декілька хвилин в правоохоронців "увірвався терпець", і тоді дівчина-коп завдала сильного удару ногою по ногах безхатька.

Пізніше її напарник тримав бездомного чоловіка, а дівчина намагалася взуттям віддавити ступню підозрюваному. І навіть, коли правоохоронці побачили, що їх знімають, вони не припинили свої знущання над чолов'ягою.

Ролик викликав серйозне обурення в мережі.

Пізніше стало відомо, що двох поліцейських, які так нахабно знущалися і побили бездомного чоловіка біля під’їзду одного з житлових будинків у Сумах, відсторонили від служби. У Нацполіції Сум повідомили, що проти патрульних розпочато кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції, що супроводжувалося насильством. На інцидент також зреагувала місцева прокуратура.

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День народження Вакарчука

14 травня Святослав Вакарчук святкує свій 43-й День народження. Його всі знають, як незмінного лідера групи "Океан Ельзи".

Святослава Вакарчука сміливо можна назвати легендою українського шоу-бізнесу, адже його концерти об'єднують десятки тисяч людей, а квитки на музичну подію розхоплюють за лічені дні. Таку популярність колектив отримав через пісні, які стають близькими для кожного слухача. Окрім цього, неймовірний тембр голосу Святослава Вакарчука, його манера виконання пісень та запальні танці на сцені – запорука успіху "Океану Ельзи".

Попри стрімку вокальну кар'єру лідер популярного гурту знаходить час на спілкування з прихильниками. Щодня Святослав Вакарчук ділиться своїми думками з українцями, даючи їм натхнення на перебудову держави та розвиток. Настанови та поради лідера гурту "Океан Ельзи" не тільки мають велике значення для кожної людини, але й вчать бачити те, що часто упускаємо через буденні турботи, розуміти те, що інколи не може осягнути наш розум, робити так, як підказує наше серце, а не як каже розум, пропагувати українське і з гордістю казати: "Ми – самобутня нація, сильна та мудра".



Вакарчука можна "розбирати" на цитати

Мало хто знає, що Вакарчук полюбляє співати не лише українською, переспівує джазові композиції і є автором пісень не тільки "Океану Ельзи".