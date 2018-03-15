Головні новини 15 березня: новий глава НБУ, скандал навколо Савченко

Верховна Рада нарешті підтримала відставку Валерії Гонтаревої та обрала нового очільника Нацбанку Якова Смолія. Нардеп Надія Савченко прийшла у Раду зі зброєю. Конфлікт між Росією та Британією у справі про отруєння Скрипаля набирає обертів. Такими були головні новини 15 березня в Україні та світі.

Новий глава НБУ

15 березня парламент нарешті звільнив Валерію Гонтареву з посади голови НБУ.

Як відомо, Валерія Гонтарева подала у відставку з посади голови НБУ ще 10 квітня 2017-го року. Вона була в оплачуваній відпустці з 11 травня по 7 серпня – залишки щорічних відпусток накопичились у Гонтарєвої з 2014 року. З 8 серпня екс-голова НБУ перебувала у відпустці за свій рахунок. Весь цей час функції керівника НБУ виконував перший заступник Валерії Гонтаревої Яків Смолій.

Саме Смолія обрали новим очільником НБУ. За його кандидатуру проголосували 247 народних депутатів, Кандидатуру Якова Смолія на посаду голови НБУ Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради ще 18 січня. Обрання нового голови Нацбанку було однією з вимог МВФ для надання наступних траншів.

Яків Смолій – український банкір зі стажем, кандидат економічних наук і мільйонер. За всю історію існування НБУ з 1991 року Яків Смолій буде десятим очільником установи.

Більше про нового голову НБУ читайте тут: Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про голову Нацбанку

Скандал із Савченко

За один день Надія Савченко спровокувала у Раді одразу кілька скандалів. Так, вона звинуватила спікера Андрія Парубія у тому, що він заводив снайперів у готель "Україна" під час Майдану. Щоправда пізніше цю заяву спростувала, заявивши, що переплутала його з нардепом Сергієм Пашинським.

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Окрім того, депутат Ігор Мосійчук заявив, що Савченко принесла у Верховну Раду ручну гранату з наміром нібито підірвати український парламент.

Соратниця Савченко Тетяна Проторченко назвала інформацію про зброю, "чиїмись шаленими фантазіями".

Щоправда сама Савченко таки зізналась журналістам, що в парламенті вона була зі зброєю. Цією зброєю її нагородив спікер Андрій Парубій.

"У мене є нагородна зброя. Мені її вручив Андрій Парубій після мого повернення. І цю зброю я маю право носити, як офіцер. Я знаю, де і куди її носити ... Можу сказати, що я сьогодні вперше побачила страх в їхніх (депутатських) очах", – сказала Савченко.

При цьому на прохання журналістів показати вміст її сумки, Савченко послалася на закон про статус народного депутата.

Конфлікт наростає

США, Велика Британія, Франція та Німеччина звинуватили Росію в отруєнні колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля.

При цьому міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон виступив з особливо різкою заявою – порадив Росії "відійти і заткнутися", а не готувати заходи у відповідь на висилку російських дипломатів з Лондона.

Відповідаючи на питання про можливі заходи у відповідь з боку Росії, він наголосив, що Росія зробила "жахливі речі".

"Що ми робитимемо? Ми подивимося, як Росія відповість на те, що зробили ми. Те, що Росія зробила у Солсбері є абсолютно жахливим і обурливим. Ми відповіли на це. Якщо чесно, Росія має відійти і заткнутися", – сказав Вільямсон.

Defence Secretary Gavin Williamson says "Russia should go away" and "shut up" pic.twitter.com/WTRIS0VRtF — Sky News (@SkyNews) 15 березня 2018 р.

Він також додав, що Великобританія "розгляне різні варіанти", якщо Росія застосує кроки у відповідь.

Відповідаючи на питання, чи вступає Британія у холодну війну з росією Вільямсон відповів: "Її часто характеризують як прохолодну війну. Зараз, я б сказав, винятково холодно".