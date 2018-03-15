Главные новости 15 марта: новый глава НБУ, скандал вокруг Савченко

Верховная Рада наконец поддержала отставку Валерии Гонтаревой и выбрала новым главой Нацбанка Якова Смолия. Нардеп Надежда Савченко пришла в Раду с оружием. Конфликт между Россией и Британией по делу об отравлении Скрипаля набирает обороты. Такими были главные новости 15 марта в Украине и мире.

Новый глава НБУ

15 марта парламент наконец уволил Валерию Гонтареву с должности главы НБУ.

Как известно, Валерия Гонтарева подала в отставку с должности главы НБУ еще 10 апреля 2017-го года. Она была в оплачиваемом отпуске с 11 мая по 7 августа – остатки ежегодных отпусков накопились у Гонтаревой с 2014 года. С 8 августа экс-глава НБУ находилась в отпуске за свой счет. Все это время функции руководителя НБУ выполнял первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смолий.

Именно Смолия избрали новым главой НБУ. За его кандидатуру проголосовали 247 народных депутатов, Кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады еще 18 января. Избрание нового главы Нацбанка было одним из требований МВФ для предоставления следующих траншей.

Яков Смолий – украинский банкир со стажем, кандидат экономических наук и миллионер. За всю историю существования НБУ с 1991 года Яков Смолий будет десятым руководителем учреждения.

Больше про нового голову НБУ читайте здесь: Яков Смолий – банкир со стажем и долларовый миллионер: ТОП-факты о новом главе Нацбанка

Скандал с Савченко

За один день Надежда Савченко в Раде спровоцировала сразу несколько скандалов. Так, она обвинила спикера Андрея Парубия в том, что он заводил снайперов в гостиницу "Украина" во время Майдана. Правда позже это заявление опровергла, заявив, что перепутала его с нардепом Сергеем Пашинским.

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Кроме того, депутат Игорь Мосийчук заявил, что Савченко принесла в Верховную Раду ручную гранату с намерением якобы взорвать украинский парламент.

Соратница Савченко Татьяна Проторченко назвала информацию об оружии "чьими-то безумными фантазиями".

Правда сама Савченко все-таки призналась журналистам, что в парламенте она была с оружием. Этим оружием ее наградил спикер Андрей Парубий.

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить ... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатских) глазах", – сказала Савченко.

При этом на просьбу журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.

Конфликт нарастает

США, Великобритания, Франция и Германия обвинили Россию в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

При этом министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выступил с резким заявлением – посоветовал России "отойти и заткнуться", а не готовить меры в ответ на высылку российских дипломатов из Лондона.

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах со стороны России, он отметил, что Россия сделала "ужасные вещи".

"Что мы будем делать? Мы посмотрим, как Россия ответит на то, что сделали мы. То, что Россия сделала в Солсбери, является абсолютно ужасным и возмутительным. Мы ответили на это. Если честно, Россия должна отойти и заткнуться", – сказал Уильямсон.

Defence Secretary Gavin Williamson says "Russia should go away" and "shut up" pic.twitter.com/WTRIS0VRtF — Sky News (@SkyNews) 15 березня 2018 р.

Он также добавил, что Великобритания "рассмотрит различные варианты", если Россия применит ответные шаги.

Отвечая на вопрос, вступает ли Британия в холодную войну с Россией Уильямсон сказал: "Ее часто характеризуют как прохладную войну. Сейчас, я бы сказал, исключительно холодно".