Головні новини 16 березня: аварія в Гудаурі, командувач Об'єднаних сил і повернення Сєнкевича

На популярному гірськолижному курорті Гудаурі у Грузії вийшов із ладу крісельний підйомник, внаслідок чого постраждало 11 людей, серед яких і українці. Президент Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил. Відсторонений мер Миколаєва Олександр Сєнкевич за рішенням суду повернеться на посаду. Такими були головні новини п'ятниці, 16 березня.

Аварія підйомника в Гудаурі

На популярному серед туристів гірськолижному курорті Гудаурі вийшов з ладу крісельний підйомник.

Замість того, щоб витягувати людей нагору, канатна дорога зі швидкістю почала крутитись у зворотному напрямку.

Люди буквально вилітали з крісел, дехто, щоб не потрапити в металеву "м'ясорубку" самі стрибали, аби врятуватись.

Загиблих, на щастя, немає, але постраждало 11 осіб, серед яких двоє українців, громадяни Швеції, Грузії та Росії.

Консул повідомляє про двох постраждалих у Гудаурі громадян України. Постраждалим надається невідкладна медична допомога. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 16 березня 2018 р.

Увага! Відео містить кадри насильства і ненормативну лексику!!!

Друзья, кто в Гудаури - подтвердите - правда ли это и когда именно это случилось??? Опубліковано Ian Shynkarenko 16 березень 2018 р.

Дивіться відео про аварію на гірськолижному курорті Гудаурі:

Сергій Наєв став командувачем Об'єднаних сил

Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил.

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На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Поставив перед Командувачем об’єднаних сил завдання – укріпити Збройні Сили настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території,

– зазначив Порошенко під час офіційного представлення.

Сергій Наєв – командувач Об'єднаних сил ЗСУ, відповідатиме за керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань та правоохоронних органів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

З 7 березня генерал-лейтенант Наєв був заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України Муженка. До цього проходив службу на посаді начальника штабу – першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.





Сергій Наєв призначений командувачем Об'єднаних сил

Суд відновив Сєнкевича на посаді мера Миколаєва

Центральний суд Миколаєва визнав недійсним рішення міськради про відсторонення від посади міського голови Олександра Сєнкевича.

Цим рішенням суд поновив Олександра Сєнкевича на посаді.

Апеляція на це рішення може бути подана впродовж 30 днів.

Обшуки у "Новій пошті"

Ввечері 16 березня стало відомо, що в офісах "Нової пошти" одразу у 4 містах України проводять обшуки. У ГПУ підтвердили факт обшуків, а згодом повідомили деталі.

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Слідчі дії провели на складах "Нової пошти" у Києві, Дніпрі, Харкові та Полтаві.

"За даними ДФС та за матеріалами кримінального провадження, посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переводу в готівку безготівкових коштів та з мінімізації податкових зобов'язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту з проведенням безтоварних операцій з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах", – уточнили в ГПУ.

Генпрокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування справи.