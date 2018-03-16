Главные новости 16 марта: авария в Гудаури, командующий Объединенных сил и возвращение Сенкевича

На популярном горнолыжном курорте Гудаури в Грузии вышел из строя кресельный подъемник, в результате чего пострадали 11 человек, среди которых и украинцы. Президент Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил. Отстраненный мэр Николаева Александр Сенкевич по решению суда вернется на должность. Такими были главные новости пятницы, 16 марта.

Авария подъемника в Гудаури

На популярном среди туристов горнолыжном курорте Гудаури вышел из строя кресельный подъемник.

Вместо того, чтобы вытаскивать людей вверх, канатная дорога со скоростью начала крутиться в обратном направлении.

Люди буквально вылетали из кресел, некоторые, чтобы не попасть в металлическую "мясорубку" сами прыгали, чтобы спастись.

Погибших, к счастью, нет, но пострадали 11 человек, среди которых двое украинцев, граждане Швеции, Грузии и России.

Консул повідомляє про двох постраждалих у Гудаурі громадян України. Постраждалим надається невідкладна медична допомога. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 16 березня 2018 р.

Внимание! Видео содержит кадры насилия и ненормативную лексику !!!​

Друзья, кто в Гудаури - подтвердите - правда ли это и когда именно это случилось??? Опубліковано Ian Shynkarenko 16 березень 2018 р.

Смотрите видео об аварии на горнолыжном курорте Гудаури:​

Сергей Наев стал командующим Объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

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На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева. Поставил перед Командующим объединенных сил задачу – укрепить Вооруженные Силы настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории,

– отметил Порошенко во время официального представления.

Сергей Наев – командующий Объединенных сил ВСУ, будет отвечать за руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

С 7 марта генерал-лейтенант Наев был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Муженко. До этого проходил службу в должности начальника штаба – первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.



Сергей Наев назначен командующим Объединенных сил

Суд восстановил Сенкевича на посту мэра Николаева

Центральный суд Николаева признал недействительным решение горсовета об отстранении от должности городского головы Александра Сенкевича.

Этим решением суд восстановил Александра Сенкевича в должности.

Апелляция на это решение может быть подана в течение 30 дней.

Обыски в "Новой почте"

Вечером 16 марта стало известно, что в офисах "Новой почты" сразу в 4 городах Украины проводят обыски. В ГПУ подтвердили факт обысков, а затем сообщили детали.

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Следственные действия провели на складах "Новой почты" в Киеве, Днепре, Харькове и Полтаве.

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах ", – уточнили в ГПУ.

Генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование дела.