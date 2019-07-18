Головні новини 18 липня: фінальні рейтинги партій та домовленість у Мінську про обмін полоненими

Соціологи опублікували фінальні рейтинги політичних партій, що беруть участь у дострокових виборах до Верховної Ради. У Мінську домовилися про нове перемир'я на Донбасі та обмін полоненими. Зеленський заявив про нову масштабну корупційну схему в оборонній сфері. Європарламент ухвалив важливу резолюцію щодо України. Такими були головні новини четверга, 18 липня, в Україні.

Парламентські вибори: фінальні рейтинги партій від соціологів

Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та партія "Голос", найімовірніше, подолають 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту.

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Також шанси є у партії "Сила Честь". Про це свідчать результати соціологічних досліджень.

Редакція 24 каналу застерігає, що соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

Які партії потрапляють до Верховної Ради та скільки голосів набирають (серед тих, хто визначився і планує йти на вибори) за даними "Рейтингу":

49,5% проголосували б за партію "Слуга народу";

10,5% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя";

7,7% – за партію "Європейська Солідарність";

6,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";

5,9% – за партію "Голос".

Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, "Опозиційний блок" – 3,1%. Рейтинг інших політичних сил – менше за 3%. Всього у ході дослідження опитали 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2%.



Рейтинг партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу

Результати соцдослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 3 по 13 липня, трохи відрізняються.

Які партії потрапляють до Верховної Ради та скільки голосів набирають (серед тих, хто визначився і планує йти на вибори) за даними КМІС:

52,3% – за "Слугу народу";

10,3% – за "Опозиційну платформу – За життя";

7,9% – за "Європейську солідарність";

5,8% – за "Батьківщину";

5,1% – за партію "Сила і Честь".

4% готові проголосувати за партію "Голос", 3% – за партію "Опозиційний блок", 2,5% – за партію "Громадянська позиція" та 2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка. Усі інші партії отримали менше за 2% голосів.



Рейтинг партій відповідно до опитування КМІС: інфографіка 24 каналу

Дещо інші результати соцдослідження у соціологічної служби Центру Разумкова.

Які партії потрапляють до Верховної Ради та скільки голосів набирають (серед тих, хто визначився і планує йти на вибори) за даними Центру Разумкова:

44,4% – за "Слугу народу";

13,3% – за "Опозиційну платформу – За життя";

8,5% – за "Батьківщину";

7,5% – за "Європейську солідарність";

6,8% – за "Голос".

З урахуванням статистичної похибки, на межі проходження в Раду перебувають партії "Сила і честь", за яку готові проголосувати 4,5% опитаних, і Радикальна партія Олега Ляшка з 3,3% голосів.



Рейтинг партій відповідно до опитування Центру Разумкова: інфографіка 24 каналу

21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

Обмін полоненими: що відомо про нову домовленість у Мінську

Як повідомила речниця другого українського президента Леоніда Кучми Дарія Оліфер, Тристороння контактна група у мінську, участь у якій також брали представники окупаційних адміністрацій на Донбасі, досягла певних домовленостей.

До теми: Усе залежить від позиції президента, – Безсмертний про нові переговори у Мінську

Зокрема, перемир’я на Донбасі має розпочатися опівночі 21 липня за київським часом. Водночас підтверджено розташування 69 громадян, яких Україна прагне звільнити. Натомість в українських виправних закладах перебувають 208 осіб, про яких запитують окупанти на Донбасі.

Домовились в найстисліші терміни провести роботу в двох паралельних напрямках: юридична очистка та підготовка до взаємного звільнення осіб,

– додала речниця Кучми.

Представник України у робочій підгрупі з політичних питань у ТКГ Роман Безсмертний під час брифінгу 18 липня розповів, що на переговорах у Мінську сторони домовилися про обмін полоненими за схемою 208 на 69, тобто Україна віддасть 208 засуджених та отримає 69 громадян, яких незаконно утримують на окупованому Донбасі.

Щоправда, це не стосується політв'язнів та військовополонених, яких утримують в Росії та анексованому Криму.

Досягнуто домовленості щодо початку процедури обміну військовополоненими, незаконно утриманими, засудженими особами у співвідношенні 208 на 69. Українська сторона вчора була готовою почати цю процедуру та запропонувала відповідне число. Ми могли б навіть сьогодні провести цей обмін. Але цьому заперечив Кремль, представники Москви. Тому зрештою домовлено проводити процедуру правової чистки,

– підкреслив він.

Безсмертний додав, що до цих 208 і 69 відносяться особи "з різною категорією правової очистки".

"Десь це буде кілька днів, десь кілька місяців, але ця процедура запущена", — підсумував представник України у робочій підгрупі з політичних питань у ТКГ.

Що таке Тристороння контактна група?Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

Нова масштабна схема в оборонній сфері: заява Зеленського

В Офісі президента відбулося засідання Національної ради з питань антикорупційної політики. Володимир Зеленський заявив, що упродовж 5 років діяльності попередньої влади спецекспортери у оборонній сфері перерахували на офшорні рахунки 30 мільйонів доларів. Причому дані цієї схеми уже передали до правоохоронних органів.

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Зеленський наголосив, що спецекспортери лише за декількома сумнівними контрактами перерахували майже 30 мільйонів доларів на рахунки офшорних компаній за "нібито надані послуги".

Попереду непочатий край роботи, бо корупція у нас процвітає у величезних масштабах,

– сказав Зеленський.

Президент також нагадав про "гучну історію у державному концерні "Укроборонпром".

На засіданні були також голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, директор НАБУ Артем Ситник, та директор Державного бюро розслідувань Роман Труба. Головою наглядової ради "Укроборонпрому" нещодавно обрали Абромавичуса.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.



До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекспорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Європарламент ухвалив резолюцію щодо України

Європейський парламент підтримав резолюцію щодо українських політв'язнів, яких незаконно утримують у Росії та анексованому Криму. ЄС засудив агресію Російської Федерації. За документ проголосували 458 депутатів, 80 – проти, ще 89 утрималися.

Не лише ЄС: Сенат США ухвалив важливу резолюцію щодо України

Що передбачає резолюція? Вона підтверджує невизнання анексії Криму та закликає РФ звільнити всіх політичних в'язнів та українських моряків. Окрім того, ЄС рішуче засуджує агресію Росії проти України 25 листопада минулого року біля Керченської протоки.

Документ закликає Росію оприлюднити весь список українських полонених на Донбасі та полегшити контакти з ними, а також вимагає РФ забезпечити правозахисний моніторинговий доступ до окупованих Криму і Донбасу.

Європарламент підтверджує, що санкції ЄС повинні діяти, поки Росія не виконає своїх міжнародних зобов'язань, у тому числі – Мінські домовленості. Окрім того, документ підтверджує, що ЄС повинен бути готовим запровадити нові санкції проти РФ, якщо вона й надалі порушуватиме міжнародне право.

Термінова новина!

458 голосів "за". Резолюція Європейського Парламенту щодо Росії, особливо ситуації з екологічними активістами та укр політичними в'язнями ухвалена!



РФ має негайно звільнити укр політв'язнів!

Дякуємо партнерам за підтримку!



Деталі: https://t.co/2MN03JvcRk pic.twitter.com/XxNZ73Xrne — UKRinEU (@UA_EUMission) 18 июля 2019 г.

Як українські моряки потрапили у полон РФ? 25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



До російського полону потрапив увесь екіпаж судна у складі 24 моряків. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак в РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент, а тому відмовляються виконати рішення суду.



Полонені українські моряки/ інфографіка 24 каналу

Карта Закарпаття у складі угорщини: що відомо про скандал

На Закарпатті спілка угорців (ГО "Товариство угорської культури Закарпаття") видала газету ("Карпаталія"), де зображена приналежність деяких територій України до Угорщини під сепаратистськими лозунгами "Угорець, вставай!" МЗС України звернулося до правоохоронців, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Єгор Божок.

До теми: Угорщина озвучила умови для зняття вето на переговори між Україною та НАТО

Він звернувся до Генеральної прокуратури та Служби безпеки задля розслідування цього інциденту. СБУ відреагувала на звернення посадовця та відкрила кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Винним загрожує ув'язнення на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-110.htm



Газета спілки угорців / Фото Євгена Божка

В СБУ пояснили, що вважають це публічними закликами до зміни меж території або державного кордону України, які можуть спровокувати сепаратистські настрої серед представників угорської меншини.

У яких відносинах Україна та Угорщина?Україна та Угорщина мають дуже натягнуті відносини через угорську національну меншину на Закарпатті. Загострення почалося у 2017 році після прийняття Україною освітнього закону, де обов'язковою нормою освіти є вивчення української державної мови. Будапешт наполягав на скасуванні цієї норми та пригрозив блокувати всілякі спроби України інтегруватися до ЄС та НАТО. Проте, Київ відкинув усі звинувачення.



Після цього був скандал із роздачею угорських паспортів, яке відбувалася прямо через посольство Угорщини у місті Берегово. Це суперечить законам України, тому МЗС оголосило угорського посла персоною нон-ґрата (небажаною особою).



Варто відзначити, що проугорські депутати на Закарпатті балотуються до Верховної Ради за мажоритарними округами. МЗС України закликало угорську владу утриматись від поїздок на Закарпаття до завершення виборів, щоб не робити агітації кандидатам у депутати. Проте, угорська делегація все одно приїхала. В Україні це вважають демонстрацією неповаги до партнерських стосунків.