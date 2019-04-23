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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
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      Головні новини 23 квітня: ЦВК підрахувала 100% голосів і новий голова податкової служби

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      Новини України сьогодні 23 квітня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 23 квітня / колаж 24 каналу

      Центральна виборча комісія підрахувала 100% електронних бюлетенів. Комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала уряду призначити Сергія Верланова очільником податкової служби. На Порошенка подали до суду. Глави ОДА масово ідуть у відставку. Такими були головні новини вівторка, 23 квітня, в Україні та світі.

      ЦВК підрахувала 100% електронних бюлетенів

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      ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Це вже остаточні результати президентських виборів. Проте ЦВК перед офіційним проголошенням переможця голосування має опрацювати усі протоколи із мокрими печатками, які надійшли із регіонів.


      Результати голосування на президентських виборах-2019, опрацьовані 100% електронних бюлетенів

      Новий глава податкової служби

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      Комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала уряду призначити Сергія Верланова очільником податкової служби. Так, 23 квітня відбувся кінцевий етап конкурсного відбору на главу Державної податкової служби.

      Трійка фіналістів у прямому ефірі представили членам комісії свою програму розвитку служби у вигляді презентації, а потім протягом години відповідала на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів, демонструючи фахові знання, лідерські якості, організаційні навички та стресостійкість.

      В результаті перемогу здобув Сергій Верланов. Він отримав 16,45 балів. Його суперник Сергій Петухов набрав 13,54 бала, ще один, Дмитро Олексієнко, не набрав балів, достатніх для рейтингового оцінювання. Більше про нового очільника податкової служби – у матеріалі.

      На Порошенка подали до суду

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      Проти чинного президента України Петра Порошенка подали позов до Верховного суду. Цей позов подав суддя Окружного адміністративного суду Києва – того самого, який скасував націоналізацію "Приватбанку".

      Так, суддя позивається проти Порошенка з вимогою визнати його бездіяльність на посаді президента. Свій позов суддя пояснив тим, що Порошенко протягом лютого-березня 2019 року всупереч вимогам закону про судоустрій і статус суддів не видав указ про його призначення. А це позбавляє суддю права на працю та доплати за вислугу років. Позивач просить суд ще й стягнути матеріальну шкоду.

      Справу розглядатиме Касаційний адміністративний суд Верховного суду.

      Окрім того, судді Окружного адмінсуду Києва вимагають розпочати процедуру імпічменту президента Порошенка. Також вони вимагають відкрити кримінальні провадження проти нього, а також міністра юстиції Павла Петренка і голови Нацбанку Якова Смолія.

      У відставку подали вже три глави ОДА

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      Геннадій Москаль долучився до Олега Синютки і Олексія Савченка та подав у відставку з посади очільника Закарпатської обласної державної адміністрації. У соцмережах він оприлюднив власну підписану заяву про звільнення та повідомив, що документ він вже подав Президентові України Петрові Порошенку.

      Своє звільнення анонсував також очільник Тернопільської ОДА Степан Барна. Щоправда, поки він не підкріпив свій намір заявою про звільнення. Він сказав, що піде у відставку відразу ж після інавгурації Володимира Зеленського.

      Маленька Голландія в Україні

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      На Херсонщині розквітли сотні тисяч тюльпанів на фермерському полі. Така собі міні-Голландія дуже приваблює туристів, вони приїжджають пофотографуватися на фоні квітів та послухати про них легенди.

      Двоє друзів-фермерів з Херсонщини переформатували свій бізнес з аграрного на туристичний. На полі, де раніше вирощували овочі, тепер розцвіли тюльпани.

      Як виглядає квітковий рай на Херсонщині: відео

       

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      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 ЦВК Державна податкова служба Судді Петро Порошенко
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