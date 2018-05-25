Головні новини 25 травня: черговий напад на Стерненка, Луценко вніс нові подання

На колишнього активіста "Правого сектору" Сергія Стерненка двоє невідомих здійснили замах. Генпрокурор Юрій Луценко вніс подання про притягнення до кримінальної відповідальності двох народних депутатів від "Опозиційного блоку". За Україну на Донбасі воює колишній охоронець бойовика "Мотороли". Такими були головні новини п'ятниці, 25 травня.

Напад на Сергія Стерненка

У ніч з 24 проти 25 травня на колишнього очільника одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка двоє невідомих здійснили замах. Чоловік зумів захистити себе та завдав смертельного удару одному із нападників. Інший – втік. Це вже третя спроба вбити активіста протягом цього року.

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Активіст заявив, що двоє невідомих сильно пошкодили йому руку та поранили в голову. Проте Стерненко встиг завдати удар ножем у живіт одному із нападників.

На кадрах із відеотрансляції видно, як чоловік, який здійснив напад на лідера одеського "Правого сектору", стікає кров'ю.

Увага! Відео не для людей зі слабкими нервами (18+):

Невдовзі правоохоронці встановили місцеперебування другого зловмисника. Його затримали.

Також встановлено і особу іншого нападника, який після інциденту загинув.

Як повідомляють одеське видання, особи, що атакували Стерненка, – одесити.

Один із них відслужив у Збройних силах. Обидва були без зброї (рана Стерненка, найімовірніше, – від його власного ножа). Крім того, є версія щодо мотивів і обставин нападу,

– додають журналісти.

Як розповіла його дівчина Наталя Усатенко у коментарі журналістам після нападу, це вже не перша спроба атаки на активіста. За її словами, уночі проти 25 грудня на них напали декілька людей, які, як їй здалося, були озброєними.

Поліція розглядає цілу низку версій інциденту в Одесі. Так, розглядаються версії від побутового конфлікту до замовного нападу. Наразі правоохоронці не повідомляли йому про підозру у скоєнні злочину.

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Сергій Стерненко розповів деталі інциденту.

"Ми з Наташею, моєю дівчиною, йшли додому, на підході до будинку нас зустріли двоє людей, почали наносити удари, зокрема ножем. Вдалося відібрати ніж. Коли вони продовжили наносити удари, я намагався оборонятися, побачив, що нападник почав тікати. Один – в одну сторону, інший – в іншу. Я – за одним з них", – розповів Стерненко.

Він пробіг буквально метрів 30-40, впав, тримаючись за бік, і сказав, що дуже сильно поранений. Я викликав "швидку", тут же побачив, що у мене з руки кров бризкає. Приїхала "швидка". Вони замість того, щоб надавати першу медичну, почали нападати на Наталю, говорити що "не можна їх знімати, вони проти". Потім підійшли, мляво подивилися на чоловіка, сказали: "а, труп" і забрали мене,

– додав активіст.

Стерненко також розповів про ушкодження, які отримав внаслідок сутички з нападником. Так, у активіста досить сильно поранена рука, голова, перерізані вени, артерія та сухожилля. Чоловікові зробили операцію.

Нагадаємо, ще один замах на життя Стерненка було скоєно 1 травня в Одесі. Тоді невідомий стріляв у нього. Нападник вистрелив в область шиї активіста ззаду з пістолета, а потім, під час затримання, стріляв по свідках інциденту. Дівчина активіста висловила упевненість у тому, що зловмисник цілився точно у Стерненка. Вона уточнила, що активіст внаслідок пострілу отримав рвану рану на шиї, проте загрози життю немає.

Подання на депутатів "Опозиційного блоку"

Тим часом гепрокурор Луценко вніс на розгляд Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула.

Спочатку стало відомо про внесення подання на нардепа Дмитра Колєснікова.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дмитра Колєснікова. Подання вже зареєстровано в апараті ВР,

– зазначила Сарган.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дмитра Колєснікова.

Подання вже зареєстровано в апараті ВР. pic.twitter.com/repIHLwSPt — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 25 травня 2018 р.

Дмитро Колєсніков потрапив до Верховної Ради 8-го скликання за списком партії "Опозиційний блок", якому йшов під 21-м номером. Був також нардепом 6-го скликання від Партії регіонів.

Нардеп прокоментував подання Луценка на своїй сторінці у Facebook.

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Згодом повідомили і про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.

Колишній голова Дніпропетровської ОДА протягом 2011-2012 років видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайщиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району,

– зазначила Лариса Сарган.

Крім того, колишній голова ОДА видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності товариства з обмеженою діяльністю "АРТ ЛЕНД", із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості.

Подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула терміново направив голова Верховної Ради Андрій Парубій до Регламентного комітету.

До Верховної Ради @verkhovna_rada надійшли два подання від Генерального прокурора @GP_Ukraine на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Дмитра Валерійовича Колєснікова та Олександра Юрійовича Вілкула. Невідкладно направив подання до Регламентного комітету pic.twitter.com/q7pw0Ey226 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 25 травня 2018 р.

Екс-охоронець "Мотороли" – на Донбасі

У бойових діях на Донбасі на стороні України бере участь колишній особистий охоронець ліквідованого одного з ватажків проросійських бойовиків Донеччини Арсена Павлова ("Мотороли") – Євген Листопад.

Про це на своїй сторінці у Facebook сповістив український журналіст Андрій Цаплієнко. Читайте також: На відео з дрону зняли удар сил ООС по проросійських бойовиках на Донбасі: промовисті кадри Кого не очікував зустріти в українських окопах під Горлівкою, так це особистого охоронця "Мотороли". Євген Листопад покинув свого шефа к 2015-му, втік з "ЛДНР", отримав амністію і вже два роки захищає Україну,

– йдеться у повідомленні журналіста.

"Євген переконаний, що настав час йти вперед, але не штурмувати окуповані міста, а оточувати. Власне, для того, щоб замкнути кільце навколо Горлівки, потрібен лише наказ і трішки часу", – додав Цаплієнко.