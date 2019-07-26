Головні новини 26 липня: ЦВК порахувала усі голоси та обшуки в київському Окружному суді

ЦВК порахувала 100% бюлетенів та оприлюднила перші офіційні результати позачергових парламентських виборів – до ВР потраплять 5 партій. НАБУ та Генпрокуратура обшукали будівлю київського Окружного суду. Кораблі ФСБ Росії намагались влаштувати Україні нові провокації в Азовському морі. SkyUp запускає декілька нових авіарейсів в Україні. Такими були головні новини п'ятниці, 26 липня.

ЦВК усе порахувала

Центральна виборча комісія порахувала 100% бюлетенів та оприлюднила перші офіційні результати позачергових парламентських виборів, що відбулись 21 липня. Усе майже без змін – до Верховної Ради IX скликання проходять 5 партій:

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"Слуга народу" лідирує із результатом 43,16%

"Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%

ВО "Батьківщина" – 8,18%

"Європейська Солідарність" – 8,10%

"Голос" – 5,82%

Майже вдалось потрапити до ВР "Радикальній партії Олега Ляшка" – у неї 4,01%. Партія "Сила і честь" отримала 3,82%, "Опозиційний блок" –3,03%. Інші політичні сили набирають менше, ніж 3%.

Центральна виборча комісія оголосить офіційні результати парламентських виборів до 5 серпня.



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А тепер про державне фінансування. Його найбільш рейтингові партії отримують від 2016 року.

Закон "Про політичні партії" передбачає фінансування партії за формулою: 2% від розміру прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року помножити на кількість виборців, які проголосували за відповідну партію. 2% прожиткового мінімуму = 2%*1853= 37,06 гривні.

Голосувати у парламентських виборах прийшли 14 717 102 українці. Отже, загальний річний бюджет фінансування партій – 545 415 800 гривень. За даними ЦВК претендують на фінансування з бюджету 11 партій – вони набрали 2% і більше голосів виборців.

Тож завдяки своєму електорату партії отримають наступні суми щорічного держфінансування:

"Слуга народу" – 233 741 014 гривень;

"Опозиційна платформа – За життя" – 70 713 704;

"Батьківщина" – 44 333 247;

"Європейська солідарність" – 43 898 125;

"Голос" – 31 562 853;

"Радикальна партія" – 21 728 055;

"Сила і честь" – 20 704 458;

"Опозиційний блок" – 16 424 992;

"Українська стратегія" – 13 078 288;

"Партія Шарія" – 12 126 921;

"Свобода" – 11 693 541.



Які суми держфінансування отримають партії

Обшуки у Окружному суді

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НАБУ та Генпрокуратура обшукали будівлю київського Окружного суду. Усе через можливе порушення закону з боку голови Окружного адміністративного суду міста Київ та окремих суддів. Так, слідчі розслідують справу про втручання у діяльність суду.

Суд приймає велику кількість рішень, пов'язаних із багатьма сферами державного, суспільного значення. Встановлено, що фактично відбувається системне втручання в розгляд справ суду з боку керівництва цього суду,

– сказав керівник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк.

Горбатюк зазначив, що втручання відбувається не тільки в розгляд справ, але й в діяльність вищих органів державної влади. Тепер правоохоронці готують підозри чотирьом суддям Окружного адміністративного суду міста Києва.

Окрім того, Горбатюк розповів, що Генпрокуратура перевіряла причетність суддів Окружного суду до справ Майдану. Мова йде про чинних суддів, які наразі працюють в ОАСК.

За даними Bihus.info, обшуки проводили у голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, суддей Євгенія Аблова, Ігоря Погрібниченко, Ігоря Качура та Руслана Арсірія.

Зі слів останнього, їх провели у рамках об'єднаної справи щодо законності повноважень голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова, його заступника Станіслава Щотки та інших членів ВККС.

Окружний суд відомий рішеннями:

про перейменування проспекту Ватутіна

поновлення Насірова на посаді

визнання незаконною націоналізацію "Приват Банку"

визнання законною формулу "Роттердам+"

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Спроби провокацій від Росії в Азовському морі

Цього разу – освітленням. Саме так кораблі берегової охорони ФСБ Росії намагаються влаштувати нові провокації у Маріупольському районі Азовського моря.

Тактичні групи катерів Маріупольського загону морської охорони фіксують провокації з боку Росії приблизно в однаковий час – ввечері після 21 години. Інциденти траплялися впродовж останніх двох днів.

З напрямку, де розпізнаний один з кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, що тримається на певній відстані, з настанням темряви відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору,

– розповіли військові ОС.

Так звані сеанси освітлення тривають по кілька хвилин. На щастя, опромінення не завдало шкоди здоров'ю екіпажів та не спричинило вихід з ладу технічних засобів українських захисників.

Українська сторона робить усе необхідне для захисту життя та здоров'я своїх військових, адже провокації відбуваються на лінії розмежування на суходолі.

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Що відомо про агресію та провокації Росії на Азові?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових у районі Керченської протоки. Того дня українські моряки планово прямували до порту Маріуполя. 3 їхні судна були обстріляні та захоплені росіянами (це кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу"), а 3 українських моряків зазнали поранень. У полон росіяни взяли всіх 24 українських моряків.



"Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Усіх полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.



Вже 25 липня 2019 року Служба безпеки України затримала російський танкер NEYMA у порту Ізмаїла. Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Екіпаж допитали та відпустили, оскільки він не має стосунку до агресії.

Літаком по Україні

Восени вагони потягів і крісла автобусів можуть стати для тебе лише спогадом. З жовтня 2019 року авіаперевізник SkyUp запускає три регулярних авіарейси з Києва до Харкова та Запоріжжя, а також зі Львова до Харкова. Окрім цього, маршрут "Київ-Львів" збільшить свою частоту.

Що відомо про SkyUp?Це – українська авіакомпанія. Позиціює себе як перший український лоукостер. Була зареєстрована у червні 2017 року Києві. Вона не є державною, а головним її акціонером є ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP! У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу.

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Зазначимо, що ціни на переліт стартуватимуть від 500 гривень за квиток.