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Головні події Чемпіонату світу з футболу 18 червня

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Головні новини Чемпіонату світу 2018 18 червня
Головні новини Чемпіонату світу 2018 18 червня

У понеділок, 18 червня, на Чемпіонаті світу було зіграно три матчі. В одному з них команди знову були близькі до сенсації. А ще в одній грі перемогу команді приніс гол з пенальті, який призначили після використання відеоповторів.

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Ігровий день відкривали збірні Швеції та Південної Кореї. Шведи на цей Мундіаль приїхали без Златана Ібрагімовіча. У команді вирішили, що раз Ібра не грав у відборі на ЧС, то і на самому турнірі йому робити немає чого. Хоча форвард прибув на Чемпіонат світу. Але за іграми споглядає з трибун стадіонів.

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У той час збірна Швеції все намагалася зламати опір збірної Південної Кореї. Виходило так собі. Надійно грав воротар та захист азійської команди. Аж до 60 хвилини. Після того Кім Мінву невдало зіграв у власному штрафному майданчику проти Клаессона. Спочатку суддя жодним чином не зреагував на це порушення, аж згодом прислухався до порад асистентів та переглянув момент на повторі. І лише після того вказав на 11-метровий. Його і реалізував Гранквіст, принісши перемогу своїй збірній.

Варто додати, що це третій пенальті, який на цьому Чемпіонаті світу призначають після використання технології VAR. До цього вперше це було застосовано у матчі Франція – Австралія, а згодом Перу – Данія.

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Продовжили ігровий день збірні Бельгії та Панами. Попри різний клас виконавців, збірній на цьому Чемпіонаті виходять готові до суперників. Панама вдало у першому таймі грала проти значно потужніших бельгійців. Сприяло цьому і впевнена гра їх голкіпера.

Та все змінилося у другому таймі після фантастичного голу Дріса Мертенса. Згодом бельгійці дотисли суперника, і Ромелу Лукаку забив ще двічі у цьому матчі.

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Англійці, які матчем з Тунісом закривали п’ятий ігровий день, свій матч розпочали доволі активно. Вийти вперед їм вдалося ще на початку – відзначився Гаррі Кейн. Та невдовзі Туніс зрівняв рахунок завдяки голу з пенальті. Після цього африканська збірна міцно засіла на своїй половині поля, попри те, що попереду був ще цілий другий тайм. При цьому тренеру довелося ще у першому таймі провести вимушену заміну – травму отримав воротар Муез Хассен.

І коли б здавалося, що гра йде до чергової сенсації на Чемпіонаті світу, Гаррі Кейн забив переможний гол. Варто додати, що як і у випадку з першим взяттям воріт, гол було забито після подачі з кутового. Тільки у першому випадку Макгвайер бив по воротах, а Кейн добив, а у другому захисник скинув м’яч на дальню стійку, де перебував форвард.

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У той час Олег Сенцов продовжує голодування, яке він оголосив ще 14 травня з вимогою звільнити українських політичних в’язнів, які незаконно перебувають у російських тюрмах, а також утримуються на території окупованого Криму. До речі, у центрі Москви іноземним вболівальникам роздавали листівки на підтримку Сенцова

На Донбасі 18 червня, за даними ООС, противник 4 рази порушував режим припинення вогню, половина з яких із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Провокації проти наших підрозділів окупанти здійснили поблизу Новотошківського, на Луганському напрямку, в районах населених пунктів Південне, Кам’янка, Верхньоторецьке, що на Донецькому напрямку.

Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь та подавляли вогневі точки ворога, зберігаючи положення наших підрозділів незмінним. В ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає.

18 червня 2014 року екіпаж українського танку, який складався з двох бійців, підірвав себе поблизу Станиці Луганської, коли потрапив в оточення бойовиків.

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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