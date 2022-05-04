Головний рабин Росії закликав Лаврова вибачитися за слова про "євреїв-антисемітів"

Скандальну заяву міністра закордонних справ Сергія Лаврова щодо антисемітизму прокоментував головний рабин Росії Берл Лазар. Він наголосив, що шокований такими висловлюваннями.

Берл Лазар звернувся до очільника російського МЗС із закликом вибачитися за ці слова публічно.

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Головний рабин Росії прокоментував заяву Лаврова

За словами головного рабина Росії, було б непогано, щоб Лавров перепросив через свої слова перед євреями та визнав свою помилку. Водночас він додав, що він не вважає себе уповноваженим давати поради міністру закордонних справ Росії.

Що відомо про головного рабина Росії Вважають, що Берл Лазар входить до кола осіб, які наближені до лідера Росії та тирана Володимира Путіна. Лазар також є главою Федерації єврейських громад Росії. Це організація, яка пов’язана з напрямом любавицького хасидизму.

На думку рабина, після такого кроку цей інцидент можна було б вважати вичерпаним та перегорнути сторінку. Берл Лазар також заявив, що не поділяє думку щодо ототожнення дій влади Росії в Україні з вчинками радянської армії за часів Другої світової війни.

За його словами, звинувачення жителів України у так званому "неонацизмі" зі сторони влади Росії занижує "подвиг і героїзм тих радянських військових", які змогли звільнити концтабір Аушвіц та встановили прапор СРСР у Берліні, Німеччина.

Що відомо про скандал з Лавровим

В одному з останніх інтерв'ю у глави російського МЗС запитали, як в Україні може бути "неонацизм", як президент Володимир Зеленський за національністю єврей. Сергія Лаврова відповів, що "євреї є найбільш запеклими антисемітами". Як приклад, він назвав лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Ця заява російського дипломата спричинила шквал критики. Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що подібне висловлення є образливим як особисто для Володимира Зеленського, так і для всієї країни. Диплома також додав, що аналогічно це й для Ізраїлю та євреїв. У Німеччині цю заяву назвали черговим виявом "абсурдної пропаганди", тоді як у США заявили, що це "найганебніший прояв расизму, пропаганди й брехні".

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