Головний військовий шпиталь Москви переповнений, поранених везуть поїздами, – "Атеш"

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у повномасштабній війні проти України. Переповнений вже навіть головний військовий шпиталь Москви.

"Трьохсотих" загарбників перевозять поїздами. Агенти "Атеш" показали, яка ситуація у головному військовому шпиталі російської столиці. Цікаво, що місць у палатах на всіх не вистачає, тож розміщують навіть у їдальні.

До речі На Сході втрати Росії у 8 разів вищі за втрати Сил оборони, – Сирський

Не визнають особами з інвалідністю і відправляють назад на фронт

Одне з внутрішніх джерел "Атеш" розповіло, що в головному госпіталі Москви спостерігаються проблеми. Медзаклад переповнений російськими військовими.

Де розташований головний військовий госпіталь Москви: дивіться карту

Частина окупантів змушені перебувати в коридорах і навіть їдальні. Адже місць для розміщення поранених у палатах вже не вистачає.

Ситуація настільки критична, що відмовляють у прийомі нових пацієнтів, повертаючи їх на фронт без визнання їх особами з інвалідністю. До того ж виплати за поранення виявляються несвоєчасними або взагалі не надаються,

– зазначили в "Атеш".

Додали, що за останніми даними, "трьохсотих" продовжують доставляти до шпиталю потягами. До речі, об'єм перевезень настільки великий, що при вивантаженні носилки з постраждалими заповнюють весь перон, створюючи страшне видовище.

Дивіться також Дані зливатимуть: агенти "Атеш" проникли у військкомат у Тулі

Головний військовий госпіталь Москви переповнений пораненими окупантами: дивіться відео

Росія втратила вже понад 340 тисяч військових