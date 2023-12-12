Головний військовий шпиталь Москви переповнений, поранених везуть поїздами, – "Атеш"
Джерело:"Атеш"
Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у повномасштабній війні проти України. Переповнений вже навіть головний військовий шпиталь Москви.
"Трьохсотих" загарбників перевозять поїздами. Агенти "Атеш" показали, яка ситуація у головному військовому шпиталі російської столиці. Цікаво, що місць у палатах на всіх не вистачає, тож розміщують навіть у їдальні.
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Не визнають особами з інвалідністю і відправляють назад на фронт
Одне з внутрішніх джерел "Атеш" розповіло, що в головному госпіталі Москви спостерігаються проблеми. Медзаклад переповнений російськими військовими.
Де розташований головний військовий госпіталь Москви: дивіться карту
Частина окупантів змушені перебувати в коридорах і навіть їдальні. Адже місць для розміщення поранених у палатах вже не вистачає.
Ситуація настільки критична, що відмовляють у прийомі нових пацієнтів, повертаючи їх на фронт без визнання їх особами з інвалідністю. До того ж виплати за поранення виявляються несвоєчасними або взагалі не надаються,
– зазначили в "Атеш".
Додали, що за останніми даними, "трьохсотих" продовжують доставляти до шпиталю потягами. До речі, об'єм перевезень настільки великий, що при вивантаженні носилки з постраждалими заповнюють весь перон, створюючи страшне видовище.
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Головний військовий госпіталь Москви переповнений пораненими окупантами: дивіться відео
Росія втратила вже понад 340 тисяч військових
- Зауважимо, що станом на ранок 12 грудня кількість ліквідованих російських загарбників уже перевищила 340 тисяч. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 800 окупантів.
- До речі, російські резервісти вже знімають шоломи та бронежилети з поранених і вбитих "побратимів".