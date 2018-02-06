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Головний фондовий індекс США за один день падіння побив рекорд часів економічної кризи 2008 року

09:21, сьогодні 525 Читать новость на русском
Фондова біржа в США
Фондова біржа в США / Фото з вільних джерел

За день провідний фондовий індекс США впав на 4,6% або на 1 175 пунктів. Це відбулось на тлі оптимістичних заяв Трампа щодо зростання фондового ринку.

Фондовий індекс Доу-Джонса в понеділок впав на 1 175 пунктів – це найсильніше падіння головного фондового індексу США за один день з часів фінансової кризи 2008 року, пише ВВС.

Падіння сталось попри позитивні прогнози та навіть попри останній твіт Трампа на цю тему, датований 7 січня, який став "став головним чирлідером Доу-Джонса".

Робота. Робота. Робота. Сім трильйонів доларів вартості було створено з того часу, як ми здобули нашу велику перемогу на виборах!
– написав Трамп.

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Слідом за Доу-Джонсом впали й інші американські фондові індекси: індекс S&P втратив 3,8%, а Nasdaq – 3,7%.

Лондонський FTSE 100 закрився на 1,46% нижче показників на час відкриття в понеділок.

В результаті ми побачили президента, який хвалиться успіхами, до яких призвело скорочення ним податків, в той самий час, коли ринки пішли вниз. Американські телеканали, які транслювали виступ президента в прямому ефірі, перервали трансляцію, щоб повідомити про рекордне падіння фондового індексу. Це був настільки яскравий контраст на тлі розмов про успіхи американської економіки, що не помітити його більшості американців було важко,
– розповів коресподента ВВС у Вашингтоні Ентоні Зуркера.

Теги: Фондовий ринок Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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