Навіщо Залужний приїжджав до Львова: Садовий розповів деталі зустрічі
Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Валерій Залужний відвідав Львів та поспілкувався з мером міста Андрієм Садовим. Останній розповів деталі цієї зустрічі.
Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, у Львові генерал Залужний мав зустріч з іноземними партнерами України.
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Про контрнаступ не говорили
Міський голова повідомив, що Головнокомандувач ЗСУ відвідав Львів з повагою до львів’ян та того, що робить місто. Він розповів йому про систему реабілітації в лікарні UNBROKEN та про те, як у Львові розбудовують екосистему людяності. Валерій Залужний дуже перейнявся цим, адже важливо, щоб кожна громада в Україні мала такі центри реабілітації військових.
"Це була дружня розмова. Я принципово не ставив питання: коли? Всі ми розуміємо, що людей цікавить, коли (почнеться контрнаступ – 24 Канал). Але кожен має робити свою роботу. Моя робота – відповідати за життєдіяльність мільйонного міста, допомагати переселенцям, допомагати пораненим. Єдине, що я побажав пану Залужному – тримати драйв та робити добре те, що він робить. Все решта – прийде з часом", – заявив Андрій Садовий.
Валерій Залужний відвідав Львів: головне
- 30 квітня стало відомо, що Головнокомандувач ЗСУ відвідав Львів з візитом. Він зустрівся з міським головою Андрієм Садовим.
- Міський голова продемонстрував генералу львівський національний реабілітаційний центр "Незламні", де військові, дорослі та діти, які постраждали від війни, можуть отримати комплексну кваліфіковану медичну допомогу.
- Пізніше, сам Залужний розповів, що зустрічався з командувачем сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що під час розмови з Каволі вони зупинилися на важливості вчасних поставок у достатній кількості боєприпасів та техніки Україні.