Головнокомандувач ЗСУ підбив підсумки четвертого дня оборони

Вже 4 доби поспіль українські бійці продовжують давати відсіч ворогу. Російські окупанти перевершують себе у цинізмі та підлості.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він розповів, як минула четверта доба війни Росії в Україні.

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Ворог вражає цинізмом

За минулу добу, 27 лютого, російські бійці:

у бойових цілях застосували оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". Водночас поцілили у мирний Житомир;

використовували жінок і дітей, як живий щит;

гатили з важкого озброєння по житлових об'єктах;

у Пекло війни посилає строковиків;

переодягається у форму військовослужбовців ЗСУ та використовує машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності;

впритул розстрілює автомобіль з родиною.

На рахунку Путіна смерть невинних дітей

Від початку відкритої збройної агресії від рук російських військових вже загинуло 16 дітей.

Ми цього ніколи не пробачимо! Ці дні показали, як далеко ми відійшли від Росії в ментальному плані. Ми вже перемогли,

– підсумував Залужний.