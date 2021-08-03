Головнокомандувач ЗСУ заборонив чиновникам та депутатам відвідувати зону ООС
Джерело:телеграм Верховної Ради
Головнокомандувач ЗСУ заборонив чиновникам відвідувати зону ООС. Також скасували візит глави Верховної Ради України Дмитра Разумкова до зони проведення Операції об'єднаних сил.
Візит Дмитра Разумкова був запланований на 3 серпня. У цей же день повідомили, що його скасували.
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Головнокомандувач ЗСУ скасував візит глави Ради в зону ООС
У Верховній Раді повідомили, що візит Дмитра Разумкова в зону Операції об'єднаних сил скасували напередодні 3 серпня.
Пізно ввечері, напередодні відрядження, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про тимчасову заборону відвідування посадовими особами зони проведення Операції об'єднаних сил,
– мовилось у повідомленні ООС.
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Командування ЗСУ в коментарі 24 каналу заявило, що "такі приїзди лише відволікали від передачі повноважень, тому було схвалено таке рішення, щоб цей процес відбувся за спокійних обставин".
Заборона є тимчасовою та діятиме протягом 10 днів. Це пов'язано зі зміною командувача Операції Об'єднаних сил,
– заявили у пресслужбі ООС.
Там також додали, що сподіваються на розуміння політиків та посадовців.
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- У той же день оголосив про призначення новим головнокомандувачем ЗСУ Валерія Залужного.
- Причиною змін прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що хоче бачити синергію між Міністерством оборони та ЗСУ.
- Руслана Хомчака призначили на посаду першого заступника секретаря РНБО.