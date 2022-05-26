"Головному митнику" окупантів у Херсонщині оголосили підозру

Державне бюро розслідувань підозрює депутата Херсонської обласної ради у колабораціонізмі і роботі на окупантів. Йому вже повідомили про підозру у держзраді.

Як повідомили у ДБР, зрадник добровільно обійняв посаду "головного митника Херсонської області" російської самопроголошеної окупаційної влади.

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Крім того, він не лише перейшов на бік окупанта, але й агітував співробітників Херсонської митниці Держмитслужби зрадити Україну та розпочати роботу митниці під окупаційною владою Росії.

Цей злочин кваліфікується як особливо тяжкий,

– підкреслили у ДБР.

Повідомлення про підозру у держзраді депутат Херсонської обласної ради отримав заочно.

Що відомо про колаборанта

У Державному бюро розслідувань пояснили, що підозрюваний після тимчасової окупації російськими загарбниками Херсону почав активно співпрацювати з агресорами.

Згодом депутат Херсонської обласної ради за власної ініціативи обійняв посаду голови так званої "Херсонской таможни". Також зрадник особисто агітував працівників Херсонської митниці Держмитслужби, які перебували на території міста та області.

У ДБР встановили, що за вказівкою кураторів він "наказав" продовжити митне оформлення товарів під його керівництвом у незаконній організації при окупаційній владі Росії.

Депутата Херсонської облради підозрюють у справі щодо добровільної роботи на посаді в незаконних правоохоронних органах, які створили російські окупанти на тимчасово окупованій території Херсонщини.

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Стаття, у якій підозрюють чоловіка, передбачає позбавлення волі на термін до 15 років без права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом 15 років та з конфіскацією майна.

У Державному бюро розслідувань зазначили, що досудове розслідування наразі триває. Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Яка ситуація на Херсонщині: важливі новини

Окупаційна влада на Херсонщині змусили підлітків знищити меморіал Небесної Сотні в місті. Російські загарбники погрожували хлопцям, що викрадуть їх, якщо ті не порвуть плакати з фотографіями героїв.

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів 24 каналу, що недолугі укази фейкової влади Херсонщини у будь-якому випадку призведуть до нестачі їжі та речей першої необхідності на території тимчасово окупованого регіону.

Крім того, окупанти у Херсонській області зруйнували зелену енергетику регіону, яка перед війною почала стрімко розвиватися. Росіяни зброєю знищували станції та, звичайно, мародерили техніку, яку вони, ймовірно, вперше в житті побачили.

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