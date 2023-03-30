Залишилося лише отримати "мандат на вбивство українців", – Подоляк жорстко пройшовся по ООН

Увесь квітень Росія очолюватиме Раду безпеки Організації об’єднаних націй. ООН не робить нічого для врегулювання конфліктів різного роду, а заробляє гроші на них від таких тоталітарних країн, як Росія.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник очільника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він підкреслив, що ООН ніяк не реагує на злочини Росії в Україні: масові вбивства, зґвалтування, насилля над дітьми тощо.

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"ООН – це той майданчик, бюрократія якого свідомо отримує величезні гранти від таких тоталітарних країн, як Росія. Росія свого часу усвідомила, що ООН, як і будь-яка інша міжнародна інституція, є оптимальною лобістською інфраструктурною організацією, яка буде мати пропагандистські сенси", – зауважив він.

Росія очолить Раду Безпеки ООН

Михайло Подоляк зазначив, що у квітні Росія буде головувати у Радбезі ООН. Він наголосив, що країна-агресорка у 1991 році незаконно стала членом ООН, неодноразово порушувала міжнародне право, а зараз чинить геноцид українського народу.

Ця країна буде головувати в Радбезі ООН з правом вето. Залишилось тільки, щоб вони сказали: "Ми маємо за цей час отримати мандат на право вбивати українців". І спробувати проголосувати за це в ООН. Ви розумієте абсурдність того, що сьогодні відбувається у світі?

– обурився він.

Подоляк про дії ООН: дивіться відео

Заява ООН щодо УПЦ МП

ООН у своєму звіті щодо ситуації з правами людини в Україні зазначила, що обшуки українських силовиків у будівлях УПЦ МП мали "дискримінаційний характер". Організація "висловила стурбованість" з цього приводу.

Радник голови ОПУ підкреслив, що не потрібно звертати увагу на такі заяви ООН. Увесь демократичний світ, до якого належить Україна, чітко розуміє фіктивність цих звітів.

"Все, що робить Україна – це захищає свій простір, зокрема і релігійний, позбуваючись впливу УПЦ МП. Дії УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври говорять про те, що це частина "руского міра", яка хоче впливати внутрішньо на ситуацію в Україні і якої треба обов’язково позбутися", – додав Подоляк.

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Що відомо про головування Росії в Радбезі ООН