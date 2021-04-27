Гончаренка позбавили слова в ПАРЄ на 3 місяці через донос росіян

Нардеп Олексій Гончаренко протягом наступних трьох місяців не зможе виступати у Парламентській асамблеї Ради Європи, до української делегації якої входить. Причина – скарга голови російської делегації.

Позбавив можливості виступати Гончаренка регламентний комітет Парламентської асамблеї. Відповідне звернення подав президент Рік Дамс через скаргу голови російської делегації Петра Толстого.

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Як пояснює Гончаренко, ситуація сталася ще на зимовій сесії ПАРЄ. Тоді нардеп назвав Петра Толстого антисемітом, українофобом та негідником.

Як пише сам нардеп, у виступі він "сказав про його царя Путіна та про кімнату грязі в палаці в Геленджику, де насправді є місце для Толстого".

Толстий написав донос, що Гончаренко його образив і назвав промову hate speech. Втім, як зазначає нардеп, він дозволяє собі висловлюватися по-українофобськи.

Тоді Толстой поскаржився на мене, написав донос, хоча напередодні під час зимової сесії ПАРЄ включався в ефір пропагандистської програми "60 хвилин" і називав Україну "фейковою державою",

– написав Гончаренко.

Нардеп вже попросив своїх підписників у телеграмі допомогти йому повернутися до виступів. Він просить усіх охочих допомогти копіювати текст англійською із хештагами #LetGoncharenkoSpeak #putiniskiller і постити на офіційній сторінці ПАРЄ у фейсбуці.

Втім, самою забороною виступати на три місяці наразі не обійдеться. У червні відбудеться розгляд скарги від президента ПАРЄ Ріка Дамса через український прапор і питання до Меркель.

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