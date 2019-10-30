Гончарук пообіцяв відмовитися від різкого підвищення ренти на залізну руду

Парламентський Комітет з фінансової, податкової та бюджетної політики надалі буде обговорювати всі свої ініціативи з Кабінетом міністрів.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, пише Uaprom.

"Те, що приймалося до сих пір, на жаль, у багатьох випадках з нами взагалі ніяк не узгоджувалося. Тому зараз ми змінюємо цю практику і в майбутньому маємо намір більш щільно працювати з комітетом", – заявив Гончарук.

Він також сказав, що ініціатива про різке підвищення рентної плати на видобуток залізорудної сировини в нинішньому вигляді, швидше за все, прийнята не буде.

Ми будемо обговорювати цю ініціативу з виробниками. Точно, що в такому вигляді як зараз, її ніхто не стане вводити,

– сказав прем'єр-міністр.

При цьому Гончарук підтримав прийняті ініціативи щодо посилення роботи фізичних осіб-підприємців. За його словами, це дозволить боротися з практикою ухилення від податків за участю ФОПів.

Нагадаємо, норма про різке підвищення рентної плати на залізорудну сировину міститься в законопроєкті №1210.