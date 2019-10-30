14:36
30 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вино від Кисельова. Нелегкі тюремні будні російської шпигунки
      Вєсті Кремля
      21:35, 29 жовтня
      Вєсті.UA: Хитрий план Зеленського і Трампа проти Путіна. Психічно хворі у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      20:41, 29 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини економіки
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Гончарук пообіцяв відмовитися від різкого підвищення ренти на залізну руду

      70 Читать новость на русском
      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / politarena.com.ua

      Парламентський Комітет з фінансової, податкової та бюджетної політики надалі буде обговорювати всі свої ініціативи з Кабінетом міністрів.

      Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, пише Uaprom.

      "Те, що приймалося до сих пір, на жаль, у багатьох випадках з нами взагалі ніяк не узгоджувалося. Тому зараз ми змінюємо цю практику і в майбутньому маємо намір більш щільно працювати з комітетом", заявив Гончарук.

      Він також сказав, що ініціатива про різке підвищення рентної плати на видобуток залізорудної сировини в нинішньому вигляді, швидше за все, прийнята не буде.

      Ми будемо обговорювати цю ініціативу з виробниками. Точно, що в такому вигляді як зараз, її ніхто не стане вводити, 
       сказав прем'єр-міністр.

      При цьому Гончарук підтримав прийняті ініціативи щодо посилення роботи фізичних осіб-підприємців. За його словами, це дозволить боротися з практикою ухилення від податків за участю ФОПів.

      Нагадаємо, норма про різке підвищення рентної плати на залізорудну сировину міститься в законопроєкті №1210.

      blog_ava
      Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
      сьогодні
      11025
      Теги: Металургія Олексій Гончарук Податковий кодекс Податки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      сьогодні , 12:00 Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      Леонід Швець 1853
      Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      сьогодні , 11:19 Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      Віталій Шабунін 884
      Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      сьогодні , 08:40 Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      Блог Медіа 1014
      Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України
      сьогодні , 08:20 Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України
      Ігор Саджениця 449
      Чи побудують німці власні космічні кораблі?
      29 жовтня , 22:00 Чи побудують німці власні космічні кораблі?
      Борис Немировський 1223
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук