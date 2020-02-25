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      БЛОГ Петро Охотін
      Політтехнолог, співавтор книги "Виграти вибори: покрокова інструкція"

      Гончарук відзвітував про роботу уряду: чого досягли та над чим потрібно ще працювати

      -
      Олексій Гончарук / Кабінет Міністрів України

      Дуже правильно сказав Олексій Гончарук, що Україні потрібні інвестиції не просто в економіку, але і в людей.

      Розбираємо виступ Гончарука

      Нарешті є меседж про те, що мірилом ефективності є людина і її добробут, а не середня цифра у вигляді ВВП.

      Читайте також: Звіт уряду: як експерти оцінюють роботу Гончарука

      З плюсів, які назвав Гончарук, і з якими погоджуюся:

      1. Анбандлінг Нафтогазу. Така реорганізація дала можливість більшої гнучкості в системі управління ГТС. Наприклад, дає можливість залучити іноземні компанії (до 49%) в управлінні оператором ГТС. Залучення іноземного бізнесу в структуру власності – це крок, який прямо впливає на безпеку. У Сингапурі свого часу навмисно створювалися гарні умови для ТНК, щоб вони відкривали свої головні офіси там і стримували загарбницькі апетити Індонезії.

      2. Доступні кредити 5-7-9. В ідеалі – цей відсоток має зменшуватися. Проте після великої кредитної паузи це добре. Узагалі по ФОПах уряду потрібно більше стимулюючих факторів – наразі люди, які не просять грошей у держави, можуть стати одним із драйверів економіки.

      3. Держава у смартфоні. Спрощення отримання документів – це великий крок вперед. Водночас, групі Федорова та Дубілета необхідно врахувати загрози, про які нещодавно говорив експерт Роман Хіміч, посилаючись на досвід Росії, Зокрема, необхідно передбачити додаткові ступені захисту під час реєстрації людини та при договорах щодо набуття власності.

      4. Боротьба з нелегальними заправками. Так, дійсно це впадає в очі.

      З чим погоджуюся частково:

      1. Велика приватизація збиткових підприємств. Державні підприємства – це ще та клоака корупційних схем. Головне – з купеллю не викинути дитину та не втратити підприємства, які можуть приносити доходи в бюджет. Public goods і business KPIs – це все-таки дві різні речі. Хочеться більше чути як в уряді розуміють саме ті, що "публічні блага".

      2. Викорінення корупції на вищому рівні. Дійсно, Гончарука важко звинуватити у самозбагаченні та "кришуванні" схем. Єдині скандали, з ним пов'язані – медійні. А в медійних скандалах в нас опиняються час від часу майже всі політики. Головне, що в них йдеться зовсім не про корупцію.

      По деяких напрямках потрібно почекати далі. Усе таки 5 місяців, з яких три пройшло в рамках бюджету попередньої влади – ще зарано для висновків.

      Раніше: Підсумки роботи Кабінету міністрів: що вдалося у 2019-му

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      Автор: Петро Охотін
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Новий уряд Бізнес Держава у смартфоні Нафтогаз Олексій Гончарук
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