Хмарочос-смолоскип: у Гонконгу сталась масштабна пожежа
Джерело:AP
У Гонконгу пізно ввечері 2 березня спалахнула масштабна пожежа, яка охопила величезний хмарочос. Пожежа спалахнула на будівельному майданчику в популярному торговому районі міста.
Пожежа спалахнула на будівельному майданчику в Цім Ша Цуй близько 23:00 у четвер ввечері. Про постраждалих не повідомляється.
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Масштабна пожежа сталася у туристичному районі
Ділянка, де сталася пожежа, оточена торговим центром, декількома житловими та комерційними будинками, з кількома готелями у тому ж районі.
Пожежа у Гонконзі: відео
Поліція повідомила, що чотири будівлі поблизу також спалахнули, але їх вдалося загасити. Пожежники боролися з полум'ям до ранку 3 березня за місцевим часом.
Унаслідок пожежі горіли кілька поверхів будівлі, зокрема будівельні риштування.
Відео пожежі в Гонконгу
За словами поліції, мешканців житлового будинку, розташованого недалеко від місця події, довелося евакуювати.
Масштабна пожежа хмарочоса у Гонконзі: відео
Цім Ша Цуй – туристичний і торговий район у Коулуні, Гонконг. Він відомий своїми хмарочосами і культовим видом на міську гавань Вікторія.
План реконструкції Empire Group полягав у тому, щоб побудувати 42-поверхову архітектурну пам'ятку для розміщення історичного клубу і нового готелю, ідеться на її вебсайті.
Масштабні пожежі: останні новини
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- Через масштабний землетрус контейнери збилися в купу. У центрі виникла пожежа, яка, за словами очевидців, видніється за кілька кілометрів.
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- У суботу, 4 лютого, у штаті Огайо близько 50 вагонів зійшли з рейок. Відомо, що потяг перевозив небезпечні речовини зі штату Іллінойс до Пенсільванії. Член Національної ради з безпеки на транспорті Майкл Грем повідомив, що пожежа охопила усі 50 вагонів, що зійшли з рейок.
- За попередніми даними, вагони перевозили вінілхлорид. Його використовують для виготовлення твердої пластикової смоли. Ця речовина може викликати рак печінки. Мер міста Трент Конавей повідомив, що монітори якості повітря не показали небезпечних показників.