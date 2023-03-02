Хмарочос-смолоскип: у Гонконгу сталась масштабна пожежа

У Гонконгу пізно ввечері 2 березня спалахнула масштабна пожежа, яка охопила величезний хмарочос. Пожежа спалахнула на будівельному майданчику в популярному торговому районі міста.

Пожежа спалахнула на будівельному майданчику в Цім Ша Цуй близько 23:00 у четвер ввечері. Про постраждалих не повідомляється.

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Масштабна пожежа сталася у туристичному районі

Ділянка, де сталася пожежа, оточена торговим центром, декількома житловими та комерційними будинками, з кількома готелями у тому ж районі.

Пожежа у Гонконзі: відео

Поліція повідомила, що чотири будівлі поблизу також спалахнули, але їх вдалося загасити. Пожежники боролися з полум'ям до ранку 3 березня за місцевим часом.

Унаслідок пожежі горіли кілька поверхів будівлі, зокрема будівельні риштування.

Відео пожежі в Гонконгу

За словами поліції, мешканців житлового будинку, розташованого недалеко від місця події, довелося евакуювати.

Масштабна пожежа хмарочоса у Гонконзі: відео

Цім Ша Цуй – туристичний і торговий район у Коулуні, Гонконг. Він відомий своїми хмарочосами і культовим видом на міську гавань Вікторія.

План реконструкції Empire Group полягав у тому, щоб побудувати 42-поверхову архітектурну пам'ятку для розміщення історичного клубу і нового готелю, ідеться на її вебсайті.

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