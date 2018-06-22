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Google Assistant отримав важливе оновлення

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Google Assistant отримав важливе оновлення
Google Assistant отримав важливе оновлення / Фото з вільних джерел

Корпорація Google оновила додаток Assistant. Варто зазначити, що завдяки новому оновленню спілкування користувача з цифровим помічником повинне стати більш природнім.

Про це повідомляє Tehnot.

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Багато користувачів скаржилися на те, що їм доводилося використовувати фразу "Hey Google" перед кожним запитом Google Assistant. Тепер така необхідність відпала, і для того, аби активувати асистента потрібно тільки почати розмову, а далі можна ставити запитання.

Google Assistant
Відтепер для активації Google Assistant не потрібно використовувати фразу "Hey Google"

Також Google повідомила, що нова функція починає працювати вже від сьогодні, 22 червня, її можна активувати в налаштуваннях програми в пункті "Продовження розмови" (Continued Conversation).

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Теги: Техно Інтернет Google
Джерело: 24 Канал
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