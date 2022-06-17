Горіло понад 100 гектарів: росіяни спалили урожай пшениці на полі Дніпропетровщини

Російські війська вкотре обстріляли Дніпропетровщину. Як наслідок, цього разу сталася пожежа на сільськогосподарському полі, де вже дозріває урожай пшениці.

Згідно з офіційною інформацією, пожежа охопила площу у сто гектарів. Про це 24 каналу повідомив кореспондент із Кривого Рогу.

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"Тобто дуже велика територія і вона була спричинена саме попаданням снаряда, який випустили росіяни орієнтовно з великокаліберної далекобійної артилерії", – зазначив кореспондент.

Місце, де прилетів цей снаряд і викликав пожежу, – це Широківська громада і вона знаходиться на півдні Дніпропетровської області, яка безпосередньо межує з Херсонською областю,

– пояснив кореспондент.

За його словами, саме з тимчасово окупованої території Херсонщини росіяни практично кожного дня по декілька разів на добу стріляють далекобійними системами залпового вогню.

Він розповів, що вчора, 16 червня, на лінії зіткнення під обстрілами були, як визволені населені пункти Херсонщини, так й ті, які наразі вважають "сірою зоною". Там майже кожного дня ведуться артилерійські дуелі, обстріли між нашими захисниками та чужинцями.

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