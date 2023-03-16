У мережі показали момент вибуху у будівлі ФСБ: влада говорить про "коротке замикання"

16 березня у російському місті Ростов-на-Дону сталася масштабна пожежа у будівлі ФСБ. У мережі вже показали момент займання.

За словами очевидців, перед пожежею було чутно вибухи. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Як загорілась будівля ФСБ

За інформацією ФСБ у Ростові, причиною пожежі у будівлі стало "коротке замикання" електропроводки. Росіяни стверджують, що начебто саме так горить проводка – з вибухом, який розбив усі вікна.

На оприлюднених кадрах видно, що спалах відбувся всередині будівлі. Очевидці говорять, що у складських приміщеннях здетонували боєприпаси – ця інформація наразі перевіряється.

На місце події вже прибули підрозділи МНС та правоохоронці. Попередньо відомо, що одна людина загинула під час пожежі, двом потерпілим – знадобилася медична допомога.

Момент вибуху перед початком пожежі у Ростові: дивіться відео

Згодом губернатор Ростовської області підтвердив попередню версію причини пожежі в будівлі регіонального прикордонного управління ФСБ – замикання електропроводки.

Пожежі у Росії: останні новини

Нещодавно палали у Брянській області: готель, лазня, кафе, автосервіс, аптека та магазини. Відомо, що вогонь спалахнув у селищі Нові Дарковичі під Брянськом поблизу багатофункціонального комплексу. Спершу полум'я розгорілося у приміщенні шиномонтажу "Авторитет", а потім перекинулося на інші будівлі.

11 березня у Підмосков'ї на заводі з виробництва пластику вогонь поширився на площу у 5 тисяч квадратних метрів. Через це обвалився й дах будівлі.

5 березня у столиці Росії на коксогазовому заводі спалахнула ще одна пожежа. Там спершу місцеві мешканці почули вибух, а потім побачили стовп вогню, висотою 20 метрів.

Разом з тим росіянам все частіше бачиться українська ДРГ. До прикладу, жителі Орловської області Росії заявили про нібито появу групи озброєних осіб на території регіону. Як сказав губернатор Орловської області Андрій Кличков, поки що виявити цих людей не вдалося.

А раніше інформаційний простір сколихнули новини, які "розігнали" російські ЗМІ, про те, що на територію Брянської області Росії проникла "українська ДРГ" і навіть "захопила заручників". Звичайно, це все фейки росіян, які спростували й висміяли представники влади України.