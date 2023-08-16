У війні проти України загинули 20 тисяч мобілізованих з окупованої Горлівки
Джерело:Центр національного спротиву
Серед мешканців Горлівки дуже багато загиблих. Окупанти поскаржилися навіть у Москву, мовляв, у місті зростає соціальна напруга. Але там сказали готуватися до нової хвилі мобілізації.
В окупантів дуже великі втрати, тому в Кремлі готуються до нової хвилі мобілізації. Але на окупованих територіях не раді цьому.
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Що відомо про ситуацію
Окупаційній адміністрації Горлівки "спустили" план з мобілізації. Списки чоловіків, які підуть на війну проти України, вже формують. Нова хвиля мобілізації на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) покликана поповнити втрати в лавах загарбників.
Утім, горлівські колаборанти поскаржились у "центр": у місті зростає соціальна напруга. Від лютого 2022 року загинуло понад 20 тисяч мешканців Горлівки, яких примусово мобілізували у 2022 році.
Мобілізація мешканців захоплених територій є міжнародним злочином. Із мешканців ТОТ формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають на українські загони, адже росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони, за яку вони воюють,
– зауважує Центр національного спротиву.
У Центрі відзначили і те, що цілі "спеціальної операції", як називають росіяни війну в Україні, повсякчас змінюються і є ефемерними.
Торік Росія мобілізувала 300 тисяч своїх громадян. Сотні тисяч трупів і поранених у результаті цієї мобілізації посилили соціальну напругу вже у самій Росії.
Росіяни планують збільшити темпи мобілізації саме на ТОТ, аби не виводити своє населення з трансу пропаганди й не втратити популярність війни,
– пояснює Центр національного спротиву.
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Останні новини про часткову мобілізацію в Росії
- За оцінками ГУР, у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей. Масова мобілізація є непопулярним рішенням, але путінський режим не має іншого виходу через величезну кількість втрат.
- Військкомат Московського району Санкт-Петербурга підійшов до справи "креативно" – надсилає призовникам повістки через СМС. Причому в повідомленні одразу зазначено: у разі неявки проти одержувача можуть порушити кримінальну справу. Інкримінують адміністративне правопорушення.
- Росіяни підпалюють військкомати так часто, що генеральна прокуратура прирівняла це до терактів та диверсій через нищення державного майна. На кінець липня 2023 року розслідували 113 подібних випадків.