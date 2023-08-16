У війні проти України загинули 20 тисяч мобілізованих з окупованої Горлівки

Серед мешканців Горлівки дуже багато загиблих. Окупанти поскаржилися навіть у Москву, мовляв, у місті зростає соціальна напруга. Але там сказали готуватися до нової хвилі мобілізації.

В окупантів дуже великі втрати, тому в Кремлі готуються до нової хвилі мобілізації. Але на окупованих територіях не раді цьому.

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Що відомо про ситуацію

Окупаційній адміністрації Горлівки "спустили" план з мобілізації. Списки чоловіків, які підуть на війну проти України, вже формують. Нова хвиля мобілізації на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) покликана поповнити втрати в лавах загарбників.

Утім, горлівські колаборанти поскаржились у "центр": у місті зростає соціальна напруга. Від лютого 2022 року загинуло понад 20 тисяч мешканців Горлівки, яких примусово мобілізували у 2022 році.

Мобілізація мешканців захоплених територій є міжнародним злочином. Із мешканців ТОТ формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають на українські загони, адже росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони, за яку вони воюють,

– зауважує Центр національного спротиву.

У Центрі відзначили і те, що цілі "спеціальної операції", як називають росіяни війну в Україні, повсякчас змінюються і є ефемерними.

Торік Росія мобілізувала 300 тисяч своїх громадян. Сотні тисяч трупів і поранених у результаті цієї мобілізації посилили соціальну напругу вже у самій Росії.

Росіяни планують збільшити темпи мобілізації саме на ТОТ, аби не виводити своє населення з трансу пропаганди й не втратити популярність війни,

– пояснює Центр національного спротиву.

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