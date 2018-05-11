Гороскоп на сьогодні, 11 травня 2018 року для всіх знаків зодіаку передбачає час, вдалий для подорожей та зосередження на внутрішньому житті. Вдача у цей день посміхнеться Близнюкам, Дівам та Терезам, а от Скорпіонам варто бути більш обережними, аніж зазвичай. Читайте гороскоп на 11 травня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день астрологи не рекомендують перевантажувати себе фізичною діяльністю та важкою їжею. Для ведення бізнес справ день буде нейтральним, а от тим, хто зібрався у суд – може поталанити.

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Гороскоп на 11 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам сьогодні варто пам’ятати, що життя – це зміни і від них не втекти. Якщо що-небудь у цей день похитне звичну вам рутину – не панікуйте та не метушіться, а краще подумайте як ви можете адаптуватися до ситуації та отримати вигоду з неї.

День буде сприятливим для неважкої роботи, переїздів у нове місце та зустрічей з друзями. Тим, хто зібрався у спортзал, астрологи рекомендують, не перевтомлюватися.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям цей день бажано прожити максимально усвідомлено – уникати поспішних рішень, особливо з фінансами. Пригляділи гарненьку річ в інтернет-магазині? Не спішіть купувати! Краще добре подумайте, чи справді вона вам потрібна, а заодно і наведіть лад вдома.

Сміливо відправляйтеся у заплановані поїздки – чи то задля відпочинку, чи по роботі, а то й просто на дачу. Зорі віщують час, вдалий для поїздок.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Максимально вдалим цей день для Близнюків зробить ранкова медитація – провести, яку можна у зручному для вас форматі. Сконцентруйтеся на диханні та відпустіть свої думки на 5 – 10 хвилин. Це додасть сил і допоможе упевнено балансувати протягом дня.

У цей день на вас може навалитися чимала купа справ – ставтеся до них без поспіху та ретельно працюйте на результат. Вечір астрологи рекомендують провести вдома, а якщо у вас все ж заплановані гулянки – на алкоголь краще не налягати.

Рак (22 червня – 22 липня)

Раки сьогодні отримають чудову нагоду зробити впевнений крок до розуміння себе самого та покращення свого життя. Пам’ятайте, що без внутрішньої гармонії налагодити своє життя неможливо. Сміливо використайте вільний час на те, що допоможе вам віднайти внутрішню рівновагу.

Лев (23 липня – 23 серпня)

День не надто сприятливий для Левів, які займаються нерухомістю – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів. Тому з важливими рішеннями спішити не варто, а за можливості бажано перенести їх до понеділка.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

На цей день не варто планувати важливих зустрічей та серйозної роботи, але якщо ж все ж так трапилося, що у вас немає іншого виходу – не впадайте у відчай. Найімовірніше, що врешті-решт все вирішиться з вигодою для вас і без особливих затрат енергії.

Сприятливими будуть заняття, направлені на власний розвиток – самоосвіта, легкий спорт, медитація.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Уважно придивляйтеся і прислухайтеся до навколишнього світу, адже на вас можуть чекати важливі знаки. Якщо уважно прислухаєтеся до власного внутрішнього голосу – зможе те вдало їх витлумачити. Головне не впадайте у крайність, шукаючи знаки зверху, а спокійно приступайте до виконання плану на день.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Грошові справи Скорпіонам з 11 травня варто перенести на інші дні – є великі шанси зробити суттєву помилку через неуважність. Віддайте перевагу вирішенню дрібних питань, рішення щодо яких не можуть мати суттєвої загрози для вас у майбутньому.

Можливі напади ліні та апатії, подолати які варто прогулянкою на природі чи легкими заняттями спортом.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стріляцям, яким у цей день кортітиме інтимної близькості варто взятися за виконання цього бажання. Інтим у цей день наповнить силами та подарує задоволення, яке втім може мати короткочасний ефект.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День не сприятливий для серйозних справ по дому – задуманий ремонт краще перенести, а то доведеться переробляти. А от за дрібниці, на кшталт, наведення ладу в шафках братися можна сміливо.

Варто бути обережним з важкою їжею та алкоголем – віддайте перевагу свіжому салату чи легкому супу. В іншому випадку є шанси провести вечір з не найкращим настроєм.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Ретельно контролюйте свої напади вразливості – сварки вдома вам ні до чого. У ділових справах варто діяти з обережністю та тактом – надмірний тиск та заповзятість можуть мати негативні наслідки.

Романтичні побачення сьогодні протікатимуть спокійно та без ексцесів, втім неговірким Водоліям краще перенести амурні справи на інший день. Високі шанси, що ви промовчите весь вечір.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Великі проекти Рибам краще сьогодні не починати – є більше шансів зазнати емоційного зриву, аніж позитивного результату. Краще доробляйте старі "хвости" та справи, які не вимагають надмірної фізичної активності.

Відчутний результат принесуть заняття, спрямовані на самопізнання. Виділіть трохи часу для роздумів про життя та медитації, самозаглиблення піде на користь.