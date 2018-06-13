Гороскоп на сьогодні, 13 червня 2018 року, передбачає сприятливий день для народжених під знаками Стрільця та Тельця. Загалом ж день вимагатиме особливої стриманості – конфлікти початі сьогодні можуть затягнутися на роки. Читайте гороскоп на 13 червня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують бути обережним до слів та дій – необачна образа може стати причиною для виснажливих та довготривалих чвар. Сьогодні бажано не втрачати над собою контроль, щоб не втрапити у ситуацію, яка витягне з вас надто багато сил та енергії. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків Зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 13 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Ретельно вибирайте, на що витрачати енергію та де її приберегти. Вона вам ще знадобиться. Поганий час, щоб відправлятися за покупками. Краще відкладіть витрати до кращих часів, а зараз займіться справами домашніми чи душевними.

День буде сприятливим для Овнів, які займаються бізнесом, торгівлею. Зорі сприятимуть тим, хто має вирішити справи з нечесними конкурентами, заздрісниками.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям-водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.

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Домашню роботу краще зробити вранці, а інший час присвятити лише собі та власним справам на роботі. Уникайте сварок, тому що вони можуть спровокувати вас на викриття старих гріхів і таємниць.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Сьогодні таланитиме Близнюкам, які займаються бухгалтерією, діловою роботою. Спокій та зібраність допоможуть уникнути помилок, проте це стосуватиметься лише відповідальних представників цього знаку.

Зараз сприятливий час покупок дрібних речей тривалого користування. Підходьте до покупок з розумом, щоб за кілька тижнів не бігти в ремонт чи магазин. Пам’ятайте, що краще мати менше, але якіснішого.

Рак (22 червня – 22 липня)

День поганий для тих, хто задумав будь-яку фальш, брехню чи підлість. Злі наміри у цей день будуть викриті, а тому подумайте двічі та відпустіть негатив у минуле. Натомість день дасть подвійну віддяку тим, хто задумав благу справу.

Зробіть щось незвичне та спробуйте вирватися з рутини. Можете сміливо наважуватися на щось нове та спробувати поекспериментувати. День добрий для будь-яких змін, при цьому сьогодні не обов’язково виходити з дому – головне не просиджувати весь час на дивані.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Зосередитеся на професійних питаннях. Поговоріть про свої плани на майбутнє, в тому числі з надійними друзями і союзниками. Ідеї, до яких ви прийдете, будуть мати позитивний вплив на ваші фінанси.

Не ігноруйте своїх обов'язків. Необхідно вирішувати проблеми у своєму житті і нести відповідальність за вчинки! Пам’ятайте, що дії – це форма самодопомоги, від якої ні в якому разі не можна ухилятися.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Астрологи рекомендують приділити якомога більше часу моральному очищенню. Вдалий період, щоб оголосити війне гордині, зарозумілості та ілюзіям. Сьогодні бажано не укладати партнерських угод, не починати нових стосунків та не зав’язувати дружбу.

Сприятливий день для усамітнення, бажано не відвідувати людних місць.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Варто внести зміни в розпорядок свого дня та переглянути пріоритети, щоб досягнути більшої продуктивності. Бажано взятися за складення плану на найближчі дні, а то й місяці. Розберіться зі своїми фінансами, бажаннями, завданнями. Чітке розуміння ситуації допоможе вам на шляху до реалізації мрій та задумів.

Добре вдаватиметься і творча робота та не клопіткі завдання. Можна зайнятися вивченням цікавої літератури, самоосвітою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День буде гарячим та насиченим. Час буде текти так швидко, що ви зможете відчути легке запаморочення. Присвятіть трохи часу сімейним справам, особливо, якщо у вас є якісь конфлікти чи невирішені питання. Втім постарайтеся якомога чіткіше формулювати ваші очікування.

Астрологи рекомендують повністю відмовитися від кредитів, позик чи інших необдуманих фінансових операцій. Зараз сприятливий час, щоб почати жити по своїх можливостях і перестати брати в борг. Якщо грошей не вистачає, то задумайтеся над пошуком нової роботи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Постарайтеся дотримуватися більш гнучкої поведінки в спілкуванні з коханим чи коханою. Дайте другій половинці можливість проявити себе, не бороніть її ініціативи, навчіться більше довіряти партнеру і погоджуватися з тим, що він пропонує. Подібна поведінка буде сприяти зміцненню ваших відносин.

Варто відмовитися від двозначних слів та поведінки. Є високі шанси, що вас зрозуміють вкрай неправильно. Візьміться краще за налагодження побуту, а не за привертання уваги інших.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Приділіть більше уваги вашим сімейним справам та спілкуванню з близькими. Також день обіцяє бути сприятливим в фінансовому плані, не виключені додаткові грошові надходження.

Не ігноруйте своїх обов'язків. Необхідно вирішувати проблеми у своєму житті і нести відповідальність за вчинки! Пам’ятайте, що дії – це форма самодопомоги, від якої ні в якому разі не можна ухилятися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

День буде відносно спокійним, тож не поспішайте у ваших справах і більше приділіть часу саме плануванню. Також уникайте дискусій та розмов на "гострі" теми, адже вас буде дуже легко роздратувати.

Є шанси помітити перші успіхи у діяльності, яку ви почали не так давно. Можливим перепадам настрою варто не дивуватися та пам’ятати, що всі емоції потрібні. Головне їх вдало застосувати – так, щоб нікому не нашкодити.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Сьогодні Рибам потрібно завершити справи, які накопичилися за останній час – особливо в робочих питаннях. Ваша рішучість зіграє вам на руку. Підходьте до роботи відповідально та відкиньте невиправдану жалість до себе. Спостерігати результат виконаної роботи буде куди приємніше.

Намагайтеся цілеспрямовано витрачати сили. У цей день Рибам характерна буде підвищена імпульсивність, поспішність. Намагайтеся бути уважнішими, щоб не наробити помилок.