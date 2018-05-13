Гороскоп на 13 травня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2018 року для всіх знаків зодіаку передбачає день вдалий для спілкування та зустрічей. Вдача посміхнеться Овнам та Тельцям – їх сьогодні не покидатимуть вдача та добрий настрій. Читайте гороскоп на 13 травня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.
У цей день є висока імовірність отримати шанс подивитися на старі проблеми під новим кутом зором, переглянути своє ставлення до них. Астрологи рекомендують сьогодні побільше перебувати біля води – вона матиме особливу силу і зарядить також необхідною життєвою енергією.
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Гороскоп на 13 травня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Якщо ви хочете досягти чого-небудь нового у житті, того, що у вас ще не було вам доведеться іти на радикальні кроки та забути про комфорт. Просто перепакувати старі звички у нову обгортку не вийде – доведеться змінюватися. То ж уважно продумайте свої бажання та починайте складати покроковий план дій, адже інакше хаос може не дати вам реалізувати задумане.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Тельцям рекомендують присвятити цей день духовним пошукам та самоосвіті. Інтуїція сьогодні добре працюватиме на вас і ви зможете вдало її використати. Можливо вдасться знайти вихід із безнадійної ситуації.
За можливості зустріньтеся з людьми, які для вас є наставниками. Щира розмова з ними може принести добротні плоди.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
День ідеально підходить, щоб відправитися на прогулянок на свіжому повітрі, особливо біля водойми. Життєдайний заряд сил гарантований.
Також добре даватимуться справи пов’язані з навчанням та мистецтвом, адже будь-яка робота спрямована на творчість та пізнання даватиметься легко.
Рак (22 червня – 22 липня)
Надмірна обережність може бути потужним гальмом на шляху до реалізації ваших задумів. Добре подумайте, чи ви не маскуєте під "ретельним продумуванням ситуації" звичайний страх.
Сьогодні вдалий день, щоб озброїтися впевненістю в собі та розібратися з нерішучістю – візьміться за створення плану, який наблизить вас до вашої мрії.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Замість того, щоб зациклюватися на сумнівах постарайтесь розвинути впевненість у собі. Не маєте на це натхнення та відчуваєте занепад сил – візьміться за мотивуючу книжку. Поки не позбудетеся сумнівів, не зможете впевнено рухатися до своєї мети.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
День сприятливий для спілкування з дітьми та батьками – відправляйтеся з ними на прогулянку чи візьміться за приготування смачної їжі, перегляд цікавого фільму.
Сьогодні варто забути всі претензії – обґрунтовані та не дуже, накопичена у цей день образа віддасться з подвійною силою, а тому постарайтеся не приставати на негативні думки та емоції.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
День Терезам рекомендовано почати з ритуалів, які заряджають енергією – душу, медитації, відвідування храму. Спілкування сьогодні протікатиме у конструктивному руслі, хоч емоції і вируватимуть.
Ймовірно, що сьогодні вам буде легше, аніж зазвичай знайти спільну мову з близькими. Використайте цей шанс, адже він випадає не так вже й часто.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Бути впевненим в собі можна лише за умови, що ви знаєте до чого йдете та заради чого живете. Нерішучість породжує страх та не дозволяє рухатися у правильному напрямку. Коливання часто є причиною того, що ми не можемо рухатися вперед, а залишаємося на посередньому рівні. Саме сьогодні вдалий час, щоб зайнятися самоаналізом та з’ясувати, що ж є головним у вашому житті.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
День ідеально підходить для розслаблення та роздумів про справжні цінності. Знайдіть час для близьких та рідних – влаштуйте пікнік на природі чи просто зателефонуйте найдорожчим, якщо вони не поруч.
Також сприятливо сьогодні братися за навчання, самовдосконалення, легкі фізичні вправи.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Сміливо беріться за реалізацію задуманого на сьогодні – вдача на вашій стороні. Звісно, не забувайте про легку обережність, уважність та не надміру серйозне ставлення до всього.
Рекомендовано відправитися на пішу чи вело прогулянку, у невелику подорож чи взятися за цікаві справи по дому.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Будь-яке переміщення, яке виходить за межі вашої звичної діяльності, піде на користь. У буденних справах клопотів виникати не повинно, а тому є високі шанси провести день у гарному настрої.
Ймовірно вам кортітиме завести довгу розмову з близькою людиною та поговорити про вічне. Не стримуйте себе у цьому.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Цей день для Риб буде сприятливим для романтичних побачень – чудовий настрій гарантований. Також мають шанси добре закінчитися важливі зустрічі і з сім’єю, і з партнерами по роботі чи бізнесу.