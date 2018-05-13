Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2018 року для всіх знаків зодіаку передбачає день вдалий для спілкування та зустрічей. Вдача посміхнеться Овнам та Тельцям – їх сьогодні не покидатимуть вдача та добрий настрій. Читайте гороскоп на 13 травня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день є висока імовірність отримати шанс подивитися на старі проблеми під новим кутом зором, переглянути своє ставлення до них. Астрологи рекомендують сьогодні побільше перебувати біля води – вона матиме особливу силу і зарядить також необхідною життєвою енергією.

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Гороскоп на 13 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Якщо ви хочете досягти чого-небудь нового у житті, того, що у вас ще не було вам доведеться іти на радикальні кроки та забути про комфорт. Просто перепакувати старі звички у нову обгортку не вийде – доведеться змінюватися. То ж уважно продумайте свої бажання та починайте складати покроковий план дій, адже інакше хаос може не дати вам реалізувати задумане.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям рекомендують присвятити цей день духовним пошукам та самоосвіті. Інтуїція сьогодні добре працюватиме на вас і ви зможете вдало її використати. Можливо вдасться знайти вихід із безнадійної ситуації.

За можливості зустріньтеся з людьми, які для вас є наставниками. Щира розмова з ними може принести добротні плоди.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

День ідеально підходить, щоб відправитися на прогулянок на свіжому повітрі, особливо біля водойми. Життєдайний заряд сил гарантований.

Також добре даватимуться справи пов’язані з навчанням та мистецтвом, адже будь-яка робота спрямована на творчість та пізнання даватиметься легко.

Рак (22 червня – 22 липня)

Надмірна обережність може бути потужним гальмом на шляху до реалізації ваших задумів. Добре подумайте, чи ви не маскуєте під "ретельним продумуванням ситуації" звичайний страх.

Сьогодні вдалий день, щоб озброїтися впевненістю в собі та розібратися з нерішучістю – візьміться за створення плану, який наблизить вас до вашої мрії.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Замість того, щоб зациклюватися на сумнівах постарайтесь розвинути впевненість у собі. Не маєте на це натхнення та відчуваєте занепад сил – візьміться за мотивуючу книжку. Поки не позбудетеся сумнівів, не зможете впевнено рухатися до своєї мети.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День сприятливий для спілкування з дітьми та батьками – відправляйтеся з ними на прогулянку чи візьміться за приготування смачної їжі, перегляд цікавого фільму.

Сьогодні варто забути всі претензії – обґрунтовані та не дуже, накопичена у цей день образа віддасться з подвійною силою, а тому постарайтеся не приставати на негативні думки та емоції.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День Терезам рекомендовано почати з ритуалів, які заряджають енергією – душу, медитації, відвідування храму. Спілкування сьогодні протікатиме у конструктивному руслі, хоч емоції і вируватимуть.

Ймовірно, що сьогодні вам буде легше, аніж зазвичай знайти спільну мову з близькими. Використайте цей шанс, адже він випадає не так вже й часто.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Бути впевненим в собі можна лише за умови, що ви знаєте до чого йдете та заради чого живете. Нерішучість породжує страх та не дозволяє рухатися у правильному напрямку. Коливання часто є причиною того, що ми не можемо рухатися вперед, а залишаємося на посередньому рівні. Саме сьогодні вдалий час, щоб зайнятися самоаналізом та з’ясувати, що ж є головним у вашому житті.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День ідеально підходить для розслаблення та роздумів про справжні цінності. Знайдіть час для близьких та рідних – влаштуйте пікнік на природі чи просто зателефонуйте найдорожчим, якщо вони не поруч.

Також сприятливо сьогодні братися за навчання, самовдосконалення, легкі фізичні вправи.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Сміливо беріться за реалізацію задуманого на сьогодні – вдача на вашій стороні. Звісно, не забувайте про легку обережність, уважність та не надміру серйозне ставлення до всього.

Рекомендовано відправитися на пішу чи вело прогулянку, у невелику подорож чи взятися за цікаві справи по дому.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Будь-яке переміщення, яке виходить за межі вашої звичної діяльності, піде на користь. У буденних справах клопотів виникати не повинно, а тому є високі шанси провести день у гарному настрої.

Ймовірно вам кортітиме завести довгу розмову з близькою людиною та поговорити про вічне. Не стримуйте себе у цьому.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Цей день для Риб буде сприятливим для романтичних побачень – чудовий настрій гарантований. Також мають шанси добре закінчитися важливі зустрічі і з сім’єю, і з партнерами по роботі чи бізнесу.