Гороскоп на сьогодні, 16 травня 2018-го для народжених під знаками Терезів та Стрільця передбачає успіх у справах. Загалом ж день буде наповнений енергією, переважно направленою на позитив.

У цей день астрологи рекомендують будувати плани та приступати до нових проектів. Також день буде сприятливим для укладення договорів та союзів. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на 16 травня, для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

В Овнів у цей день може з’явитися бажання переосмислити нинішні взаємини – як в особистому житті, так і в професійному. Правильні рішення, прийняті без поспіху та зайвої емоційності, дадуть позитивний результат.

Висока вірогідність нових знайомств. Можливе отримання цікавих пропозицій, на які важко буде не пристати.

Телець (21 квітня – 20 травня)

У Тельців в цей день можливий приплив енергії. Якщо не відчувайте нових сил – беріться за ретельне виконання справ і натхнення наздожене вас. Сьогодні маєте високі шанси вирішити не тільки усі заплановані на середу справи, а й трохи розвантажити від роботи другу частину тижня.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Астрологи рекомендують Близнюкам взятися за наведення ладу у справах. Розберіть проблеми і питання, які потребують вирішення, складіть список і починайте без поспіху "закривати хвости".

У цей день категорично не можна впадати у ностальгію, скаржитися та жаліти себе. Краще дійте раціонально: щось болить – ідіть до лікаря, не вистачає грошей – шукайте можливість заробити, втомилися – перепочиньте і знову беріться за справи.

Рак (22 червня – 22 липня)

День для Раків буде сприятливим, щоб закотивши рукави братися за те, що прийнято називати сірими буднями. Поточна робота і побутові дрібниці – це те, на що сьогодні справді варто звернути увагу. Не відкладайте справ – прокрастинація може знищити ваші вихідні.

Лев (23 липня – 23 серпня)

У цей період Левам астрологи рекомендують не потакати всім своїм "хочу". Є високі шанси стати заручником власних бажань та капризів і довести себе до депресивного стану.

Якщо матимете можливість допомогти іншим – зголошуйтеся, це піде на користь всім.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Для Дів прийшов сприятливий час, щоб вкладати договори та союзи. Домовленостей зараз досягти буде відносно легко і їхня надійність залишатиметься високою.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У цей день життя може затягнути Терезів у потужний вир – багато справ, планів, зустрічей. Вмикайте найвищі потужності та беріться за роботу. Якщо не лінитиметься вкладені зусилля повернуться сторицею і вже незабаром ви насолоджуватиметеся прекрасним результатом.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зараз у Скорпіонів сприятливий час для вирішення швидких і енергійних справ. Втім старайтеся братися за роботу, яка не вимагає особливої концентрації уваги і великих витрат.

Також можливий приплив натхнення, особливо у Скорпіонів, життя яких пов’язане з творчістю.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День передовсім буде сприятливим для Стрільців, які займаються інтелектуальною працею та фінансами.

У цей день можливі серйозні переговори. Постарайтеся сконцентруватися та зважити на всі моменти і підводні камені. Загалом ж вдача буде на вашій стороні.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День буде сприятливим для здійснення фінансових операцій, укладення угод та домовленостей. Також період сприятливий для навчання та творчості. За словами астрологів, будь-які починання в цей день отримають додаткове енергетичне підживлення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям сьогодні варто з особливою ретельністю приборкувати злість та скупість. В іншому випадку ви ризикуєте втратити чудову нагоду впустити трохи свіжого повітря у соє життя.

Якщо не лінитися, то вдасться виконати безліч справ, відкладених вами на потім. Середа взагалі хороша для будь-якого виду роботи.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Постарайтеся голосно не плакати про те, як ви хочете у відпустку. Так ви тільки ще погіршите свій настрій та втратите дорогоцінний час. Зараз Рибам краще взятися за роботу.

Вечір буде сприятливим для розмов, зустрічей з друзями та прогулянок на свіжому повітрі.