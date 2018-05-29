Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2018 року передбачає сприятливий день для вирішення бюрократичних питань. Вдача посміхнеться народженим під знаками Терезів та Овна, а от Ракам варто проявити додаткову обережність. Читайте гороскоп на 29 травня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні можна сміливо братися за важливу роботу. Також не варто боятися сміливих ідей – є високі шанси заручитися підтримкою. Сприятливим цей день буде і для зміцнення родинних відносин. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 28 травня – 3 червня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 29 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

У першій половині дня вам буде легко вдаватися знайомство з новими людьми. Ймовірно, що відбудеться важлива та цікава зустріч, яка згодом вплине на ваше життя. Також є високі шанси здобути нові знання, розібратися зі складним питанням.

На роботі та в особистому житті сміливо втілюйте найепатажніші плани – є високі шанси на успіх.

Телець (21 квітня – 20 травня)

У спілкуванні може проявитися надмірна імпульсивність, а у думках може тягти на негатив. Звісно, всі емоції потрібно, але невиправдано сумний настрій від себе женіть.

Не дозволяйте сьогодні нікому нав'язувати вам чужі думки та ідеї, особливо, ящо вони суперечать вашим принципам.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Можна сміливо братися за нові починання, розробляти бізнес-плани проектів та втілювати важкі завдання. Вдача сьогодні буде на стороні Близнюків – головне не опускати руки та розуміти, що деякі завдання вдасться втілити не з першої спроби.

Загалом день має всі шанси пролетіти у режимі нон-стоп: не встигнете ви закінчити одну справу, тут же з'являтиметься інша. Не засмучуйтеся! Такий ритм вас збадьорить і підніме настрій.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ви можете відчувати сильну агресію чи злість, ці відчуття краще контролювати, адже можете зіпсувати стосунки на роботі або з близькими. Знайдіть інший шлях для вивільнення негативу – наприклад, спорт.

У цей час можуть нагадувати про себе хронічні захворювання, тому будьте обачними зі здоров’ям.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Леви сьогодні можуть сміливо відправлятися у подорожі чи відрядження. Вірогідність виникнення негативних інцидентів мінімальна. Проте за гаманцем та речима все ж варто приглядати, причому це стосується і тих, хто відправляється у геть коротку дорогу.

Не виключено, що з'явиться нове джерело заробітку або ж вам підвищать заробітну плату.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Сьогодні Діви будуть успішно і досить швидко вирішувати робочі питання. У колективі пануватиме мир і діяти вдаватиметься злагоджено, а керівництво буде налаштоване до вас дуже навіть позитивно.

Присвятіть вечір виконанню повсякденних обов'язків, завершення недороблених справ.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам сьогодні можна сміливо братися за фізичні навантаження – як то спорт, роботу по дому чи будь-що інше. Витрачена енергія легко та швидко відновиться.

Терезам-Водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Імовірно, що Скорпіонам на долю може випасти поява нових можливостей для кар'єрного зростання. Добре подивіться довкола та будьте уважними, щоб не проґавити шанс.

На сильних та вольових людей в цей день чекає вдача. Тож постарайтеся взятися за активну діяльність і успіх не забариться.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День буде особливо сприятливим для Стрільців, які займаються юриспруденцією. Також пощастити може і тим, кому треба вирішити будь-які правові питання.

На любовному фронті все протікатиме гладко – головне не створювати труднощі собі самому. Якщо таке все ж трапиться, то не засмучуйтеся, а беріться залагоджувати ситуацію.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Може трапитися так, що вам буде важко зосередитися, вибрати правильний шлях. Якщо відповідь знайти буде не легко, то перемкніться на діло, деталі якого ви продумали заздалегідь.

Для зміцнення здоров'я не завадить прийняти ванну з ефірними маслами, сходити на масаж чи зайнятися йогою.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Сьогодні Водолії мають шанси знайти нове джерело доходу. Великі гроші можуть прийти лише за умови, якщо не ставити свої інтереси понад усе та не відмахуватиметеся від роботи.

Якщо ви працюєте на сидячій роботі – не забувайте робити перерви, вставати, рухатися. В іншому випадку маєте шанси набути проблем зі здоров’ям.

Риби (21 лютого – 20 березня)

У Риб сьогодні може загостритися абстрактне мислення, думки, найімовірніше, тікатимуть від реальності, а тому сконцентруватися іноді буде не просто. Проте у цього є і свої плюси – шанси придумати чудесну ідею будуть неймовірно високими. Головне не забудьте її втілити, щоб мрії не залишалися недосяжними.