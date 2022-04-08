Гостомель, Бучу та Ірпінь атакували з нашого лісу, – голова Микуличів про часи окупації

До 1 квітня велика частина Київщини знаходилася під окупацією армії Росії. Селища та міста зазнавали постійних обстрілів та терору. Жителі Микуличів розповіли про "прєлєсті руського міра".

Сільський голова Микуличів Петро Перевозник показав наслідки мінометного обстрілу, що відбувся 6 березня. Наймасштабніші руйнування – на територію Микулицької загальноосвітньої школи. Поряд повалений паркан, через який росіяни проїжджали важкою технікою. Голова села жартує про їхнє вміння кермувати.

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Мені приходили СМС від орків, мов, Петро Петровичу не доводьте село до гуманітарної катастрофи, "не йдіть на поводу у націоналістів". І вказували телеграм-канал для співпраці, – розповідає Перевозник. – Ну я їх послав туди, де корабель!

М’ясо роздавали безкоштовно

Гуманітарної катастрофи у селі вдалося уникнути завдяки місцевим жителям та працівникам ферми. Вони зберегли підприємство від мародерства та врятувати все поголів’я худоби.

Я з першого дня війни тут знаходжуся, – говорить працівник ферми. – Ні одного шматка м’яса ми не продали – все безкоштовно роздали.

Люди організувалися та підтримували один одного, як могли.

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Залишили награбоване і втекли

У лісовій зоні поряд із селом Микуличі базувалося 50 російських танків, інша важка техніка та боєприпаси. Саме з цього лісу окупанти заряджали зброю і виїжджали обстрілювати Гостомель, Бучу та Ірпінь. Зараз в лісі лише залишки їхньої спаленої техніки та збитого вертольоту. Окупанти лишили по собі сміття та награбоване у селян майно. Просто на землі розкидані купи вкраденого хлібу.

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Ліс поблизу Микуличів все ще небезпечний, адже залишається багато боєприпасів, що не здетонували. За словами місцевих жителів, росіяни, втікаючи, ставили розтяжки та мінували територію. Поки в цих місцях не проходило розмінування – перебувати там небезпечно.