Готелі, банки та літак: Назарбаєв керує активами на 8 мільярдів доларів

Нурсултан Назарбаєв через благодійні фонди, які йому належать, начебто володіє активами на 8 мільярдів доларів. Зокрема, розкішними готелями, фабриками, банками та літаком.

Про статки Назарбаєва, який у період 1990 – 2019 років очолював Казахстан, дізналися журналісти-розслідувачі OCCRP.

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Мільйонні статки Назарбаєва

У розслідуванні йдеться про те, що формально Назарбаєв не є власником таких статків. Однак він є засновником цих організацій, тому, ймовірно, контролює й активи.

Журналісти повідомили про 4 благодійні фонди. Назарбаєв начебто започаткував їх, перебуваючи на посаді президента Казахстану.

Активами, про які пишуть розслідувачі, можуть бути

банки у Росії, Казахстані та Киргизії,

готелі,

телеканали,

торговельні центри,

фабрики,

склади.

Крім того, політик може володіти приватним літаком, який коштує щонайменше 100 мільйонів доларів, полем для гольфу, облігаціями та великою сумою готівки.

Оскільки фонди не публікують щорічних звітів, а частина їхніх активів прихована за секретними іноземними комерційними структурами, мало хто знає, де ці мільярди й куди вони можуть потрапити,

– йдеться у матеріалі.

Наразі речник Назарбаєва та представники 3 фондів не прокоментували цю інформацію. Натомість у четвертому благодійному фонді заявили, що активи не приносять прибутку Назарбаєву. Мовляв, ця організація займається тим, що фінансує освітні установи, названі на честь першого президента Казахстану.

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