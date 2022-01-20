Готелі, банки та літак: Назарбаєв керує активами на 8 мільярдів доларів

20 січня 2022 , 20:51
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Джерело:

OCCRP

Нурсултан Назарбаєв через благодійні фонди, які йому належать, начебто володіє активами на 8 мільярдів доларів. Зокрема, розкішними готелями, фабриками, банками та літаком.

Про статки Назарбаєва, який у період 1990 – 2019 років очолював Казахстан, дізналися журналісти-розслідувачі OCCRP.

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Мільйонні статки Назарбаєва

У розслідуванні йдеться про те, що формально Назарбаєв не є власником таких статків. Однак він є засновником цих організацій, тому, ймовірно, контролює й активи.

Журналісти повідомили про 4 благодійні фонди. Назарбаєв начебто започаткував їх, перебуваючи на посаді президента Казахстану.

Активами, про які пишуть розслідувачі, можуть бути

  • банки у Росії, Казахстані та Киргизії,
  • готелі,
  • телеканали,
  • торговельні центри,
  • фабрики,
  • склади.

Крім того, політик може володіти приватним літаком, який коштує щонайменше 100 мільйонів доларів, полем для гольфу, облігаціями та великою сумою готівки.

Оскільки фонди не публікують щорічних звітів, а частина їхніх активів прихована за секретними іноземними комерційними структурами, мало хто знає, де ці мільярди й куди вони можуть потрапити,
– йдеться у матеріалі.

Наразі речник Назарбаєва та представники 3 фондів не прокоментували цю інформацію. Натомість у четвертому благодійному фонді заявили, що активи не приносять прибутку Назарбаєву. Мовляв, ця організація займається тим, що фінансує освітні установи, названі на честь першого президента Казахстану.

Зверніть увагу! Дочка Назарбаєва 41-річна Алія виявилася власницею розкішного літака та особняка у Лондоні. Їх вона купила після виведення з країни в офшори 298,7 мільярда доларів.

Нурсултан Назарбаєв, статки й корупція його родини

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Автор: Наталія Пристанська