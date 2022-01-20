Готелі, банки та літак: Назарбаєв керує активами на 8 мільярдів доларів
Джерело:OCCRP
Нурсултан Назарбаєв через благодійні фонди, які йому належать, начебто володіє активами на 8 мільярдів доларів. Зокрема, розкішними готелями, фабриками, банками та літаком.
Про статки Назарбаєва, який у період 1990 – 2019 років очолював Казахстан, дізналися журналісти-розслідувачі OCCRP.
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Мільйонні статки Назарбаєва
У розслідуванні йдеться про те, що формально Назарбаєв не є власником таких статків. Однак він є засновником цих організацій, тому, ймовірно, контролює й активи.
Журналісти повідомили про 4 благодійні фонди. Назарбаєв начебто започаткував їх, перебуваючи на посаді президента Казахстану.
Активами, про які пишуть розслідувачі, можуть бути
- банки у Росії, Казахстані та Киргизії,
- готелі,
- телеканали,
- торговельні центри,
- фабрики,
- склади.
Крім того, політик може володіти приватним літаком, який коштує щонайменше 100 мільйонів доларів, полем для гольфу, облігаціями та великою сумою готівки.
Оскільки фонди не публікують щорічних звітів, а частина їхніх активів прихована за секретними іноземними комерційними структурами, мало хто знає, де ці мільярди й куди вони можуть потрапити,
– йдеться у матеріалі.
Наразі речник Назарбаєва та представники 3 фондів не прокоментували цю інформацію. Натомість у четвертому благодійному фонді заявили, що активи не приносять прибутку Назарбаєву. Мовляв, ця організація займається тим, що фінансує освітні установи, названі на честь першого президента Казахстану.Зверніть увагу! Дочка Назарбаєва 41-річна Алія виявилася власницею розкішного літака та особняка у Лондоні. Їх вона купила після виведення з країни в офшори 298,7 мільярда доларів.
Нурсултан Назарбаєв, статки й корупція його родини
- Під час протестів у Казахстані президент країни Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що замінить Нурсултана Назарбаєва. Через кілька днів той заявив, що сам передав повноваження чинному главі держави, а президент його не звільняв. ЗМІ писали, що Нурсултан Назарбаєв втік з країни. Проте політик заявив, що перебуває в Казахстані.
- Щодо статків, то у 2020 році казахстанська служба "Радіо Свобода" з'ясувала, що родичі Назарбаєва за останні 20 років вклали майже 785 мільйонів доларів у елітну нерухомість.
- За інформацією Pandora Papers, неофіційна дружина Назарбаєва Асель Курманбаєва заробила мільйони доларів на секретних офшорних угодах.
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