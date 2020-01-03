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      Готівковий курс валют 3 січня: гривня дорожчає другий день поспіль

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      Готівковий курс валют 3 січня в Україні / politeka.net

      Курс гривні щодо євро та долара 3 січня на готівковому ринку продовжив суттєво зміцнюватись після падіння, яке трапилось напередодні новорічних свят.

      Долар у п'ятницю купували за 23,45 гривні, що на 18 копійок дешевше, аніж у четвер. Продавали американську валюту по 24,05 гривні (-43 копійки), свідчать дані сайту finance.ua.

      До теми: Яким буде курс долара в 2020 році в Україні: прогноз

      Євро також подешевшав. Його купували за 26,04 гривні (на 20 копійок дешевше порівняно з четвергом), а продавали по 26,80 гривні (-48 копійок).

      Водночас НБУ встановив такий курс валют на новорічні свята: долар коштує 23,70 гривні, євро 26,40.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав на готівковому ринку, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Варто знати: Як змінився середній розмір платіжки за комуналку

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      Який курс долара і євро в обмінниках України
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      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Валюта Гривня Курси валют
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