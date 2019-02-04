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      Готівковий курс валют 4 лютого: гривня продовжує відчутно дорожчати

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      Готівковий курс валют на сьогодні 04.02.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 4 лютого в Україні / bullionstar.com

      Курс гривні щодо євро та долара 4 лютого на готівковому ринку продовжив зміцнюватись – обидві ключові світові валюти втратили у ціні понад 10 копійок у порівнянні з попереднім робочим днем.

      Євро купували 4 лютого по 31,19 гривні (-12 копійок в порівнянні з п'ятницею), а продавали – по 31,61 гривні (-14 копійок), свідчать дані сайту finance.ua

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар втратив у ціні в понеділок 10 копійок – купували його по 27,31 гривні, а продавали – по 27,56 гривні.

      За курсом валют від НБУ 4 лютого долар подешевшав на 17 копійок і коштував 27,57 грн. Євро ж втратив у ціні 24 копійки і впав до 31,62 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Закон про валюту і валютні операції: що він означає і на кого вплине

      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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