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      Готівковий курс валют 4 березня: гривня продовжує рости на очах

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      Готівковий курс валют на сьогодні 04.03.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 4 березня в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо євро та долара 4 березня на готівковому ринку зріс ще на кілька копійок: євро втратив 8 копійок, а "зелений" – 3 копійки.

      Євро в понеділок втратив одразу 8 копійок – купували його по 30,30 гривні, а продавали – по 30,68 гривні, свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар натомість подешевшав 4 березня лише на 3 копійки – купували його по 26,73 гривні, а продавали – по 26,95 гривні.

      За курсом валют від НБУ 4 березня долар не змінився і коштував 26,86 грн. Євро втратив у ціні 8 копійок і коштував 30,58 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Гривня Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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