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Готівковий курс валют 4 квітня: євро дещо подешевшав

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Готівковий курс валют 4 квітня в Україні
Готівковий курс валют 4 квітня в Україні / pixabay.com

Курс гривні щодо євро і долара 4 квітня на готівковому ринку продовжував зміцнюватись, однак якщо американська валюта втратила кілька копійок, то європейська просіла відчутніше.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували 4 квітня по 31,88 гривні (-8 копійок в порівнянні з вівторком), а продавали по 32,45 гривні (- 9 копійок).

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Долар купували на копійку дешевше, аніж у вівторок – рівно по 26 гривень, а продавали на 4 копійки дешевше, аніж день тому – по 26,31 гривні.

За курсом валют від НБУ 4 квітня долар подорожчав на 16 копійок і коштував 26,32 грн. А євро за добу додав у ціні 17 копійок, піднявшись до позначки 32,40 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України євро Гривня Долар Долар-Гривня Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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