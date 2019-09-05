21:10
5 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як патріарх Кіріл стає модним. Що Лукашенко подарував Маску
      Вєсті Кремля
      21:08, сьогодні
      Вєсті.UA: Що Богдан шепоче Зеленському. Як Кличко тримає удар
      Вєсті.UA
      19:27, сьогодні
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Готівковий курс валют 5 вересня: євро підскочив

      162 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют на сьогодні 05.09.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 5 вересня в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо євро 5 вересня на готівковому ринку пішов униз. Натомість долар подешевшав на кілька копійок.

      Долар у четвер купували по 25,07 грн, а продавали по 25,32 грн. Це на 2 копійки дешевше, ніж напередодні, свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: СБУ запідозрила у держзраді і роботі на Росію працівників заводу "Мотор Січ"

      Євро купували по 27,57 грн, а продавали по 27,97 грн, що на 10 копійок більше, ніж у середу.

      За курсом валют від НБУ 5 вересня долар не змінився (другий день поспіль) і коштував 25,26 грн. Євро додав у ціні 12 копійок – і коштував 27,83 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Педагогам та науковцям підвищать зарплату: коли і на скільки

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
      сьогодні
      38841
      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Долар Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП: що це означає та які будуть наслідки
      сьогодні , 20:10 Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП: що це означає та які будуть наслідки
      Ірина Поліщук 2078
      Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      сьогодні , 19:00 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      Світлана Попова 280
      "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      сьогодні , 18:00 "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      491
      Повернення полонених українців: що наразі відомо
      сьогодні , 18:02 Повернення полонених українців: що наразі відомо
      21439
      Звільнення Кличка: що робитиме мер Києва і які сценарії розвитку подій
      сьогодні , 18:01 Звільнення Кличка: що робитиме мер Києва і які сценарії розвитку подій
      Інна Жолобович 1199
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук