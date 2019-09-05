Готівковий курс валют 5 вересня: євро підскочив

Курс гривні щодо євро 5 вересня на готівковому ринку пішов униз. Натомість долар подешевшав на кілька копійок.

Долар у четвер купували по 25,07 грн, а продавали по 25,32 грн. Це на 2 копійки дешевше, ніж напередодні, свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро купували по 27,57 грн, а продавали по 27,97 грн, що на 10 копійок більше, ніж у середу.

За курсом валют від НБУ 5 вересня долар не змінився (другий день поспіль) і коштував 25,26 грн. Євро додав у ціні 12 копійок – і коштував 27,83 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу