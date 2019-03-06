Готівковий курс валют 6 березня: євро та долар синхронно обвалились

Курс гривні щодо євро та долара 6 березня на готівковому ринку продовжив суттєво зростати. Так, євро вперше з літа 2018 року купували менш ніж за 30 гривень.

Євро купували в четвер по 29,84 гривні (-30 копійок в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 30,30 гривні (-22 копійки), свідчать дані сайту finance.ua.

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Долар 6 березня купували по 26,41 гривні – це одразу на 21 копійки дешевше, аніж день тому. Продавали "зелений" по 26,69 гривні (-16 копійок).

За курсом валют від НБУ 6 березня долар подешевшав на 7 копійки і коштував 26,76 грн. Євро втратив у ціні одразу 10 копійок і коштував 30,31 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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