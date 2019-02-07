Готівковий курс валют 7 лютого: євро продовжує дешевшати

Курс гривні щодо євро 7 лютого на готівковому ринку, як і в попередні дні, продовжив зміцнюватись, а от американський долар призупинив своє падіння.

Євро у четвер продовжило падати, але не такими темпами, як на початку тижня, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 30,50 гривні (-7 копійок), а продавали – по 31,00 гривні (-11 копійок).

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Долар 7 лютого купували, як і день тому, по 26,87 гривні, а продавали на три копійки дешевше, аніж в середу – по 27,16 гривні.

За курсом валют від НБУ 7 лютого долар подешевшав ще на 25 копійок і коштував 26,96 грн. Євро втратив у ціні суттєвіше – 37 копійок – і впав до 30,72 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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