19:59
7 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон
      Вєсті Кремля
      00:38, сьогодні
      Вєсті.UA: Як створюються політичні партії. У чому Луценко підозрює Ющенка
      Вєсті.UA
      00:06, сьогодні
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Готівковий курс валют 7 червня: гривня третій день поспіль суттєво дорожчає

      109 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют - курс долара та євро на сьогодні 7 червня 2019
      Готівковий курс валют 7 червня в Україні / 24 канал

      Курс гривні щодо євро та долара 7 червня на готівковому ринку продовжив зміцнюватись. Так, в американської валюти за три останні дні гривня відіграла понад 40 копійок.

      Долар у п'ятницю втратив 12 копійок в порівнянні з попереднім днем: купували його по 26,44 грн, а продавали по 26,74 грн (-18 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро купували по 29,68 грн (-8 копійок), а продавали по 30,16 грн (-11 копійок).

      За курсом валют від НБУ 7 червня долар подешевшав на 14 копійок і коштував 26,79 грн. Євро втратив у ціні 13 копійок і опустився до позначки 30,18 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Гривня повільно падатиме до 2022 року: прогноз Кабміну

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      blog_ava
      Медведчук і Бойко знову полетіли в Росію на переговори
      сьогодні
      4181
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Євро
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      сьогодні , 18:05 Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      Євгенія Мазур 123
      Хто переможе у матчі Україна – Сербія: опитування
      ОПИТУВАННЯ
      сьогодні , 13:12 Хто переможе у матчі Україна – Сербія: опитування
      522
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      сьогодні , 08:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      4584
      Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      сьогодні , 17:01 Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      Світові Медіа 753
      "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      сьогодні , 16:30 "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      Віталій Дейнега 161
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук