Готівковий курс валют 8 січня: гривня суттєво подешевшала

Курс гривні щодо євро та долара 8 січня на готівковому ринку після зростання в перший тиждень нового року знову почав знижуватись.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у вівторок подорожчав – купували його по 31,52 гривні (+21 копійка в порівнянні з попереднім робочим днем), а продавали – по 32,16 гривні (+25 копійок).

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Долар 8 січня купували по 27,77 гривні (+15 копійок в порівнянні з 4 січням), а продавали – по 28,13 (+13 копійок).

За курсом валют від НБУ 8 січня долар додав у ціні 19 копійок і коштував 27,70 грн. Євро подорожчав аж на 37 копійок – до позначки 31,59 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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