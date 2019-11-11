Готівковий курс валют 11 листопада: євро несуттєво подешевшав

Курс гривні щодо євро 11 листопада на готівковому ринку зріс, щодо долара – навпаки впав, але коливання несуттєві.

Долар купували за 24,4 гривні (на 2 копійки дорожче, ніж у п'ятницю), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали "зелений" по 24,65 гривні (+2 копійки).

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Євро в понеділок подешевшав 2 копійки – його купували за 26,84 гривні. Продавали європейську валюту по 27,24 гривні (-4 копійки).

За курсом валют від НБУ 11 листопада долар подешевшав на 2 копійки і коштував 24,50 гривні. Євро втратив у ціні 12 копійок і коштував 27,04 гривні.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу