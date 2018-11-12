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      Готівковий курс валют 12 листопада: євро суттєво подешевшав

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      Готівковий курс валют 12 листопада в Україні
      Готівковий курс валют 12 листопада в Україні

      Курс гривні щодо євро 12 листопада зміцнився одразу на 20 копійок, в той час як щодо американського долара фактично не змінився.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро 12 листопада відчутно подешевшав – купували його по 31,40 гривні (-20 копійок в порівнянні з минулим робочим днем, 9 листопада), а продавали – по 31,90 гривні (-16 копійок).

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      Долар купували в понеділок на копійку дешевше, аніж 9 листопада – по 27,84 гривні, а продавали, як і наприкінці минулого тижня, по 28,08 гривні.

      За курсом валют від НБУ 12 листопада долар подешевшав на 4 копійки і коштував 27,89 грн. Євро ж впав у ціні на 26 копійок – до позначки 31,64 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Зараз ціна долара помаленьку наближається до показника початку року.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Щоправда, 27 вересня європейська валюта почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Гривня євро Долар Долар-Гривня Курси валют Валюта
      Джерело: 24 канал
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