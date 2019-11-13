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      Готівковий курс валют 13 листопада: гривня знову суттєво подорожчала

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      Готівковий курс валют на сьогодні 13.11.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 13 листопада в Україні / morguefile.com

      Курс гривні щодо євро та долара 13 листопада на готівковому ринку відчутно зміцнився – американська валюта подешевшала на 10 копійок, а європейська – на 15.

      Долар в середу подешевшав на 10 копійок – купували його за 24,28 гривні, а продавали – по 24,51 гривні, свідчать дані сайту finance.ua.

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      Євро у середу купували по 26,66 гривні (на 15 копійок дешевше), а продавали по 27,05 гривні (-14 копійок).

      За курсом валют від НБУ 13 листопада долар подешевшав на 5 копійок і коштував 24,46 гривні. Євро подешевшав на 12 копійок і коштував 26,94 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
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