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      Готівковий курс валют 19 серпня: євро далі дешевшає

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      Готівковий курс валют сьогодні – курс долара та євро на 19 серпня 2019
      Готівковий курс валют 19 серпня в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо євро та долара 19 серпня на готівковому ринку зміцнився ще більше. Євро втратив ще понад 6 копійок.

      Долар у понеділок купували по 25,10 грн (так само, як у п'ятницю), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 25,36 грн (-3 копійки).

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро купували по 27,77 грн (на 6 копійок дешевше, ніж у п'ятницю), а продавали по 28,21 грн (-9 копійок).

      За курсом валют від НБУ 19 серпня долар подешевшав на 18 копійок і коштував 25,14 грн. Євро подешевшав на 38 копійок і коштував 27,85 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар Гривня Євро
      Джерело: 24 канал
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